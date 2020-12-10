Футбольний клуб «Ахмат» потрапив до списку санкцій США

США внесли російський футбольний клуб «Ахмат» із Чечні і фонд Ахмата Кадирова до списку санкцій за «актом Магнітського». Про це повідомляє сайті Міністерства фінансів США.

Під санкції також потрапили бійцівський клуб «Ахмат», компанії «Чеченські мінеральні води» і «Мегастройинвест», а також промоутерська компанія Absolute Championship Akhmat, яка проводить бої зі змішаних єдиноборств. Влада США наклали індивідуальні обмеження на осіб, яких пов'язують зі Рамзаном Кадировим.

Велика Британія 10 грудня запровадила санкції стосовно голови парламенту Чечні Магомеда Даудова, колишнього керівника поліції міста Аргун Аюба Катаєва та першого заступника міністра внутрішніх справ Чечні Апті Алаудінова. Обмеження також запроваджені проти спеціального загону «Терек».

Санкції запроваджуються через порушення прав ЛГБТ в Чечні.