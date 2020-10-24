Арбітра з Криму побили після матчу «Ахмат» – «Спартак» у Росії

Головного суддю матчу сьомого туру молодіжної першості Росії з футболу між грозненським «Ахматом» і московським «Спартаком», кримчанина Богдана Головка побили після закінчення гри в п'ятницю, 23 жовтня. Про це повідомила пресслужба Російської прем'єр-ліги (РПЛ).

Як уточнюється, матч завершився з рахунком 0:0 в російському Грозному.

«Після закінчення матчу стався кричущий інцидент: представник грозненського клубу напав на суддю матчу Богдана Головка, арбітру завдали кілька ударів. РПЛ рішуче засуджує подібну поведінку, спільно з РФС буде проведено ретельний розгляд, винні понесуть покарання», – сказано в повідомленні.

Пізніше футбольний клуб «Ахмат» вибачився перед Головком, повідомляючи при цьому, що на арбітра напав «уболівальник, який вибіг на поле», і що побиття не було – він нібито «спробував вчинити фізичний вплив», і співробітники безпеки «супроводили його за периметри стадіону».

«Ми засуджуємо будь-які неправомірні вчинки, будь вони з боку офіційних осіб чи уболівальників. Клуб проведе внутрішнє розслідування. Винні співробітники, які допустили вихід вболівальника на поле, будуть покарані. Приносимо свої вибачення головному арбітру матчу Богдану Головку, уболівальникам, учасникам матчу», – зазначила пресслужба клубу.

Як уточнюють у Россмо, Головко на матчі «Ахмат» – «Спартак» показав по три жовті картки футболістам обох команд, а також видалив одного гравця грозненського клубу. Низка російських ЗМІ повідомляє також, що суддя отримав кілька ударів від футболіста клубу «Ахмат», щонайменше один з яких – в пах.

На сайті Кримського футбольного союзу повідомляється, що Богдан Головко з Ялти, йому 28 років.