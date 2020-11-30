Україна солідаризувалася з позицією ЄС щодо доцільності санкцій проти білоруських чиновників – МЗС

Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомило, що Україна солідаризувалася з позицією Європейського союзу щодо доцільності індивідуальних санкцій проти білоруських посадовців, причетних до насильства і фальсифікації виборів у цій країні.

«Україна солідаризувалася з позицією ЄС щодо нелегітимності результатів президентських виборів в Республіці Білорусь, невизнання так званої «інавгурації» О.Лукашенка, а також щодо доцільності накладення індивідуальних санкцій проти чиновників, які причетні до насильства та фальсифікацій виборів. Ми приєднались до відповідних заяв Європейського союзу щодо рішення ЄС про санкції, які стосуються, зокрема, 40 білоруських посадовців», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

В МЗС додали, що на сьогоднішній день розпочаті відповідні процедури, згідно із законом України «Про санкції», щодо застосування обмежень проти окремих осіб, які підпадають під санкції ЄС.

20 листопада була опублікована декларація віцепрезидента Єврокомісії, верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, яка стосувалася рішення від 2 жовтня про запровадження обмежувальних заходів проти 40 представників режиму Олександра Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікації результатів виборів президента у Білорусі. У ній Україна була вказана, як така, що приєдналася до відповідного рішення із ще шістьома державами – Північною Македонією, Чорногорією, Албанією, Ісландією, Ліхтенштейном і Норвегією.

Раніше Велика Британія, Канада, країни Балтії запровадили санкції проти Олександра Лукашенка та інших офіційних осіб, причетних до ймовірної фальсифікації виборів президента Білорусі та жорстокого придушення акцій протесту.