Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія приєдналися до рішення Ради Європейського союзу (від 1 жовтня – ред.) щодо розширення санкцій проти Росії за спорудження Керченського мосту. Про це йдеться в оприлюдненій 20 листопада декларації віцепрезидента Єврокомісії, верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, текст якої розміщено на сайті Європейської Ради.

Повідомляється, що рішення про запровадження нових санкцій стосувалося дій, пов’язаних з підривом або загрозою територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Обмежувальні заходи було запроваджено проти двох фізичних і чотирьох юридичних осіб.

«Країни-кандидати Чорногорія і Албанія, країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, яка є членом європейської економічної зони, а також Україна приєдналися до цього рішення Ради ЄС», – йдеться у декларації.

Відтак, ці чотири країни мають узгодити свою національну політику з відповідним рішенням про розширення санкцій. У свою чергу, Євросоюз бере до уваги і вітає приєднання цих чотирьої країн, вказано у декларації.

Крім того, Україна у іншій декларації віцепрезидента Європейської комісії Жозепа Борреля вказана серед держав, що приєднуються до продовження санкцій проти лідерів невизнаного регіону Молдови Придністров’я.

Повідомляється, що 29 жовтня Рада ЄС ухвалила рішення щодо продовження дії чинних санкцій проти керівництва невизнаного Придністров’я до 31 жовтня 2021 року. Це рішення мають переглянути через шість місяців.

«Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які є членами європейської економічної зони, а також Україна і Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС», – йдеться в декларації.

Зазначається, що «ці країни забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню». Євросоюз вітає приєднання цих країн, мовиться в декларації.

Ще одна декларація віцепрезидента Європейської комісії сьогодні стосувалася рішення від 2 жовтня про запровадження обмежувальних заходів проти 40 представників режиму Олександра Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікації результатів виборів президента у Білорусі. У ній Україна вказана, як така, що приєдналася до відповідного рішення із ще шістьома державами (Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія). Радіо Свобода 20 листопада звернулося із запитом до МЗС України із запитанням, чи запровадила Україна санкції проти Білорусі, та очікує відповіді.

1 жовтня Євросоюз розширив санкції проти Росії за спорудження Керченського мосту.

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ЄС уперше запровадив санкції щодо компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту між окупованим Кримом і сусідньою Росією, в липні 2018 року.

Загалом санкції як Євросоюзу, так і низки інших держав проти Росії через окупацію Криму були запроваджені 2014 року, відтоді їх кілька разів продовжували і розширювали.