Британія слідом за ЄС розширила санкції за будівництво Керченського мосту

Велика Британія, яка виходить із Європейського союзу, але продовжує дотримуватися його санкційної політики, слідом за ЄС розширила свій санкційний список у зв’язку з будівництвом Керченського мосту.

Управління застосування фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії оприлюднило 2 жовтня цей список, який посилається на аналогічне рішення Євросоюзу 1 жовтня і повторює його.

Таким чином, Британія слідом за Євросоюзом оголосила про фінансові санкції щодо ще двох фізичних і чотирьох юридичних осіб із Росії чи окупованого нею Криму у зв’язку з підривом суверенітету і територіальної цілісності України.

ЄС уперше запровадив санкції щодо компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту між окупованим Кримом і сусідньою Росією, в липні 2018 року.

Загалом санкції як Євросоюзу, так і низки інших держав проти Росії через окупацію Криму були запроваджені 2014 року, відтоді їх кілька разів продовжували і розширювали.