Чим керуються американці українського походження, обираючи, за кого голосувати на виборах президента США? Очікується, що більш висока явка виборців і дострокове голосування підуть на користь демократам, в той час як команда Трампа сподівається на масову підтримку з боку виборців безпосередньо у день виборів. За даними «Проєкту виборів у США», рекордні 97 мільйонів голосів вже були подані поштою або під час дострокового голосування. Ця цифра становить близько 70 відсотків від усієї явки на виборах 2016 року. (Автор: Марія Прус).