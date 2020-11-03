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03 листопада 2020, Київ 13:57
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За кого голосує молоде покоління українців у США? (відео)

За кого голосує молоде покоління українців у США? (відео)
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За кого голосує молоде покоління українців у США? (відео)

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Чим керуються американці українського походження, обираючи, за кого голосувати на виборах президента США? Очікується, що більш висока явка виборців і дострокове голосування підуть на користь демократам, в той час як команда Трампа сподівається на масову підтримку з боку виборців безпосередньо у день виборів. За даними «Проєкту виборів у США», рекордні 97 мільйонів голосів вже були подані поштою або під час дострокового голосування. Ця цифра становить близько 70 відсотків від усієї явки на виборах 2016 року. (Автор: Марія Прус).

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