Як емігрантка робить українську кухню модною в Америці

Качка з яблуками, мамалига, мариновані огірки, помідори, квашена капуста і наливка. Перший банкет емігрантки у США, Анни Волошиної викликав захоплення в американських гостей. Після цього Анна поставила за мету зробити українську кухню модною в Америці. Українка вже третій рік поспіль навчає американців, як готувати українські страви, ділиться рецептами як на майстер-класах, так і у своєму блозі та в мережі Instagram.

Анна приїхала до США 9 років тому, коли стартап її чоловіка купила американська компанія. У випускниці економічного факультету Київського університету не було права на роботу у США перші 3 роки.

«І я сиділа вдома й готувала їжу своєму чоловікові. Йому дуже хотілось українських страв, він любить українську кухню. Ми почали запрошувати його колег до нас у гості, я готувала борщ, вареники, їм дуже подобалось. Я завела блог і почала туди постити рецепти й фотографії», – розповідає Анна Волошина, шеф-кухарка.

Один із стартапів, який організував вечірку, запросив Анну сфотографувати фірмові страви шеф-кухарів Сан-Франциско. Згодом запропонували й Анні спробувати приготувати вечерю.

«Я приготувала вечерю за рецептами моєї бабусі, моєї мами. Я зробила качку. Я зробила п'ять качок», – розповіла Анна.

Качка з яблуками, мамалига, мариновані огірки, помідори, квашена капуста.

«Я зробила наливку вишневу і люди просто з'їхали з глузду від нашої наливки» – згадує Анна Волошина.

На десерт були трубочки з кремом. Вечеря Анни викликала фурор. Відвідувачі закохалися в українську кухню. Анна почала влаштовувати вечері кожної неділі.

Коронавірус зупинив великі вечірки, але Анна не перестала куховарити. Тепер навчає, як готувати страви, онлайн. Стандартна аудиторія – це 1000 людей. Також Анна працює над своєю кулінарною книгою.

«Це такий невеликий манускрипт, де я записала 10 рецептів, і де я розписала її концепт і я відправила до всіх видавництв, які займаються кулінарними книгами. Це дуже класна культура, яка може стати культурною, яку підхопить вся Америка. Філіппінська кухня, вона, була десь роки 3 тому найпопулярнішою, до цього її ніхто не знав, але потім з'явилися класні шефи, які почали показувати, як зробити, як покращувати», – розповідає Анна.

Вареники, пельмені, паляниця з сиром, квашені помідори та компот –невеличкий обід Анни сьогодні має скуштувати її афроамериканська подруга Джой. Анна хвилюється.

«Це дуже смачно. Мм..», – смакує Джой

Анна за столом жартує, – саме переїзд за кордон допоміг їй перетворити улюблене хобі на професію. Тепер у неї немає сумніву – чим хоче займатися у житті. Мріє лише про те, щоб здобути другу освіту в кулінарній академії.