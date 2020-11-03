День виборів у США. Байден та Трамп звернулись до своїх прихильників, міста готуються до акцій протестів

Напружена передвиборча кампанія в США добігає кінця. Вранці вівторка за місцевим часом у день виборів обидва кандидати на посаду президента США звернулись до своїх прихильників із завершальними настановами.

Чинний президент, республіканець Дональд Трамп подякував своїм виборцям за підтримку. «Ваші надії – це мої надії, ваші мрії – це мої мрії, і ваше майбутнє – це те, за що я борюсь кожного дня!».

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден наголосив на єдності. «Я працюватиму як для демократів, так і для республіканців і тяжко працюватиму і для тих, хто мене не підтримує, і для тих, хто підтримує».

Кандидати по-різному проведуть день голосування.

Трамп повернувся до Вашингтона після 14 зустрічей із виборцям, які він провів за 3 дні. У вівторок президент планує дати інтерв‘ю Fox News, а потім відвідати свій виборчий штаб у Вірджинії. Слідкувати за результатами Трамп буде в Білому домі.

Байден не планує припиняти передвиборчу роботу у вівторок. Його виборчий штаб повідомив, що Байден звернеться до виборців у Філадельфії та Пенсильванії із закликом прийти на голосування.

Ще перед Днем виборів майже 100 мільйонів американців скористались правом раннього голосування, повідомляє неурядова організація United States Elections Project. Очікується, що ще десятки мільйонів виборців прийдуть на дільниці у день виборів.

У великих містах плануються проведення акцій протесту. Не всі очікують, що ці акції матимуть мирний характер. Перед днем виборів, деякі крамниці та офіси в центрі Нью-Йорка, Лос-Анжелеса, Вашингтона закрили вітрини фанерою. У Вашингтоні посилили безпеку Білого дому. Деякі губернатори штатів попередили про активізацію національної гвардії. 3 600 службовців гвардії готові до дій, пише видання The Military Times.