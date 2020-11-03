Вибори у США: Трамп та Байден провели останні зустрічі з виборцями

Президент США Дональд Трамп та його суперник, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден 2 листопада провели останні зустрічі з виборцями перед виборами 3 листопада.

Байден почав свій день в Огайо, де підняв головне питання своєї кампанії – те, як Трамп протистоїть пандемії коронавірусу. «Завтра у нас буде можливість покласти край президентству, що розділяє нашу націю», – заявив Байден, назвавши Трампа «слабким» і «ганебним». Він звинуватив чинного президента у відмові боротися з пандемією, внаслідок якої загинули понад 230 тисяч американців і яка коштувала мільйонам американців роботи.

Решту дня Байден провів у Пенсильванії, де колишній віце-президент згуртував членів профспілок і афроамериканських виборців у промисловому місті Піттсбурґ, перш ніж до нього приєдналася співачка Леді Гага на вечірньому мітингу. Його напарниця, сенатор Камала Гарріс, також проводила кампанію в Пенсильванії.

74-річний Трамп почав перший з п’яти мітингів в чотирьох штатах з Північної Кароліни, де відкинув результати загальнонаціональних опитувань громадської думки, які показали, що він відстає у президентській гонці, і висловив попередження про те, яким, за його словами, буде Байден на посаді президента.

«Голосувати за Байдена – це голосувати за надання контролю над урядом глобалізму, комуністам, соціалістам, багатим ліберальним лицемірам, які хочуть змусити замовкнути, піддати цензурі, скасувати і покарати вас», – заявив Трамп.

Незважаючи на те, що загальнонаціональні опитування показують, що Байден лідирує, результати виборів вирішаться у штатах, які поки вагаються, таких як Пенсильванія та Флорида, де опитування показують меншу різницю між кандидатами.

Кожен кандидат бореться за те, щоб набрати в цілому 270 голосів, необхідних для перемоги в Колегії виборників, яка і визначає переможця.

З Північної Кароліни Трамп відправився у Пенсильванію, Вісконсин та Мічиган – штати, де у 2016 році він переміг з невеликою перевагою, але де цього року результати опитувань показують можливість перемоги демократів. Трамп назвав опитування «фальшивкою» і сказав: «Ми все одно переможемо».

За даними «Проєкту виборів у США», рекордні 97 мільйонів голосів вже були подані поштою або під час дострокового голосування. Ця цифра становить близько 70 відсотків від усієї явки на виборах 2016 року.

Цей безпрецедентний рівень дострокового голосування включає 60 мільйонів бюлетенів, відправлених поштою, підрахунок яких в деяких штатах може зайняти дні або тижні, а це означає, що переможець може не бути оголошений у ніч після виборів, як це часто буває.

Очікується, що більш висока явка виборців і дострокове голосування підуть на користь демократам, в той час як команда Трампа сподівається на масову підтримку з боку виборців безпосередньо у день виборів.

Чинний президент неодноразово бездоказово заявляв, що бюлетені, надіслані поштою, можуть бути фальсифіковані. Нещодавно він наголошував, що тільки результати, доступні в ніч виборів, повинні враховуватися.

Втім американські чиновник, які займаються виборами, відкидають звинувачення у можливості підтасування результатів голосування поштою, заявляючи, що випадки фальсифікації результатів голосування на виборах в США виключно рідкісні. Представники державних органів, що проводять вибори, очікують, що підрахунок цього разу займе більше часу, тому що в деяких штатах, наприклад в Пенсильванії, підрахунок голосів поштою не проводитиметься до дня виборів.