Ніч та день президентських виборів у США: як рахуватимуть голоси

У ніч та день виборів у США – 3 листопада – оглядачі очікують напруження, адже у штатах, які називають вирішальними, відрив між кандидатами мінімальний. Тому прогнозують можливі затримки в оголошенні остаточних результатів голосування, а після завершення виборів в низці американських міст ймовірні протести. Голос Америки розповідає за чим стежити і що потрібно знати про систему виборів та підрахунку голосів.

Зазвичай ім’я наступного президента у США відоме в ніч виборів, проте цього року оголошення переможця може відкластись на декілька днів.

Цього року явка на ранньому голосуванні у США є значно вищою ніж у попередні роки. Приблизно дві третини із всіх ранніх голосів – це голоси поштою. Саме їхній підрахунок може затягнути процес, кажуть експерти.

Як відбуватиметься підрахунок голосів і скільки він триватиме?

Різні штати мають різне законодавство.

Так, у Флориді й Північній Кароліні дозволено розпочати підрахунок бюлетенів, що надійшли поштою, ще до дня виборів. Місцеві чиновники обіцяють, що справляться з цим завчасно.

Натомість у Пенсильванії, Вісконсині й Мічигані починати рахувати голоси можна лише в день виборів – тому в цих штатах на оприлюднення офіційних результатів, ймовірно, доведеться зачекати довше.

Тут слід врахувати ще один нюанс: згідно зі статистикою, поштою більше голосують виборці демократів. Натомість прихильники республіканців віддають перевагу особистому голосуванню в день виборів.

Тож на початку підрахунку голосів може здаватись, що один з кандидатів здобуває впевнену перемогу – залежно від того, які бюлетені опрацюють швидше.

Однак експерти радять набратись терпіння й не робити поспішних висновків до підрахунку всіх голосів.

Які штати є ключовими для перемоги кандидатів?

«Ключовим штатом, за яким треба слідкувати в ніч виборів, буде Пенсильванія. Серед інших важливих штатів буде Флорида. Якщо президент не виглядатиме там впевнено або навіть програє, тоді для нього складно уявити чисту стежку до перемоги», – каже Аманда Йовіно, консультантка з стратегії республіканців.

Серед інших штатів, які можуть принести перемогу обом кандидатам, на цих виборах називають Аризону, Айову, та Північну Кароліну.

Чи будуть протести?

Після закриття дільниць в низці американських міст очікують протестів і демонстрацій.

Деякі власники бізнесів у Вашингтоні, Чикаго, Нью-Йорку, Детройті, Лос-Анджелесі та інших містах на випадок заворушень вирішили забити свої вітрини фанерою – попри запевнення місцевих органів влади, що порядок буде дотримано.

За більшістю загальнонаціональних опитувань, у багатьох ключових штатах відрив між кандидатами Дональдом Трампом і Джо Байденом є порівняно невеликим, а в деяких – навіть в межах статистичної похибки.

Окрім президента, американці також обиратимуть законодавців до Палати Представників та Сенату.

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