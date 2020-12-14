У столицях штатів США зберуться виборники, щоб обрати наступного президента

У столицях американських штатів 14 грудня зберуться колегії виборників, щоб офіційно обрати Джо Байдена наступним президентом США.

Результати голосування виборників будуть надіслані до Вашингтона та підраховані на спільній сесії Конгресу 6 січня під головуванням віцепрезидента Майка Пенса.

Конституція США передбачає, що президент має обиратися більшістю голосів виборників. Якщо ніхто не набирає більшості, рішення ухвалює Палата представників.

У загальнонаціональному голосуванні Байден набрав на 7 мільйонів голосів більше, ніж Трамп. Однак ці підрахунки не впливають на результати – вже п’ять президентів були обрані, коли їхній опонент набрав більше голосів. Останнім із таких був Дональд Трамп у 2016 році.

Джо Байден планує звернутися до нації ввечері 14 грудня після того, як завершиться голосування виборників.