Байден офіційно номінував генерала-афроамериканця на посаду міністра оборони США

Обраний президент США Джо Байден 8 грудня назвав відставного армії США у відставці Ллойда Остіна міністром оборони. У разі схвалення Сенатом 67-річний Остін стане першим афроамериканцем, який очолив Пентагон.

Байден наголосив на «самовідданій службі» Ллойда і «зразкових якостях», в тому числі лідерстві, які він проявив, зокрема на службі в армії США за кордоном.

«Він має унікальну кваліфікацією, щоб приймати виклики і кризи, з якими ми стикаємося зараз», – сказав Байден.

У Байдена назвали Остіна «надійним і випробуваним кризою лідером, який керував деякими з найбільш складних і ефективних операцій в історії збройних сил», вказуючи на кампанію проти угруповання «Ісламська держава» і виведення майже 150 тисяч військовослужбовців з Іраку.

Остін пропрацював кадровим офіцером 41 рік. Він служив першим темношкірим заступником начальника штабу армії з 2012 року, а потім, до виходу на пенсію в 2016 році, очолював Центральне командування США.

Для номінації його на голову Пентагону знадобиться схвалення Сенату, де він може зіткнутися з протидією законодавців, які вірять в цивільне керівництво Пентагону. Кілька сенаторів-демократів уже заявили, що будуть виступати проти його кандидатури.

Перш ніж розглядати кандидатуру Лллойда, Сенат повинен буде скасувати закон, згідно з яким збройні сили США повинні очолюватися цивільною особою або, в разі, якщо йдеться про колишнього військового чиновника, – кимось, хто не перебуває на службі не менше ніж сім років.

Востаннє закон був скасований, коли президент Дональд Трамп призначив генерала у відставці Джима Меттіса міністром оборони.

Про рішення Байдена номінувати Остіна вперше стало відомо 7 грудня від низки західних ЗМІ, які посилались на невказані джерела.