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13 грудня 2020, Київ 00:09
Новини | Вибори президента США 2020

Прихильники Трампа зібралися на мітинг у Вашингтоні напередодні офіційного обрання Байдена

Прихильники Дональда Трампа біля Верховного суду 11 грудня, коли суд відмовився розглядати позов, поданий штатом Техас з вимогою скасувати результати в чотирьох штатах

Кілька тисяч прихильників президента США Дональда Трампа зібралися в Вашингтоні 12 грудня на знак протесту проти результатів президентських виборів, на яких переміг демократ Джо Байден.

Вертоліт Трампа пролетів над натовпом тричі, коли чинний президент прямував на футбольний матч у Вест-Пойнті, штат Нью-Йорк.

Мітинг на підтримку Трампа відбувся за два дні до того, як Колегія виборників має офіційно затвердити колишнього віцепрезидента Байдена наступним президентом США.

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На мітингу були засуджений за брехню Федеральному бюро розслідувань ексрадник з національної безпеки Майкл Флінн, якого помилував Трамп, та колишній радник Трампа Себастіан Горка.

Трамп відмовився визнати результати виборів, і його кампанія подала десятки судових позовів, спрямованих на скасування результату. Більше 50 рішень судів штату та федерального суду підтвердили перемогу Байдена.

11 грудня Верховний суд відмовився розглядати позов, поданий штатом Техас, який намагався скасувати результати в чотирьох ключових штатах.

Термін президента Трампа закінчиться, коли Байден складе присягу 20 січня.

Контроль над Сенатом США і «курс президентства Байдена» на кону в другому турі в Джорджії
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Контроль над Сенатом США і «курс президентства Байдена» на кону в другому турі в Джорджії

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