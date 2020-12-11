Журнал Time назвав «людиною року» Джо Байдена та Камалу Гарріс

Журнал Time присвоїв звання «Людина року-2020» обраному президенту США Джо Байдену і Камалі Гарріс, яка стане віцепрезиденткою в його адміністрації.

«За зміну американської історії, за демонстрацію того, що сила співпереживання перевершує лють поділу, за те, що вони поділяють бачення зцілення в скорботному світі, Джо Байден і Гамала Харріс були названі Time «Людиною року», – повідомив журнал.

Time зазначив, що кожний президент США, починаючи з Франкліна Рузвельта, отримував звання «Людина року», але ним ніколи ще не відзначали віцепрезидента. Камалу Гарріс назвали людиною року разом із Джо Байденом, оскільки «в рік грандіозної боротьби за расову справедливість і одних з найбільш значущих виборів в історії» їхній союз має значення об’єднання.

Напередодні Time оголосив шортлист претендентів на звання «Людина року». Крім Байдена, туди потрапили чинний президент США Дональд Трамп, співробітники системи охорони здоров’я разом із головним інфекціоністом США Ентоні Фаучі, а також учасники руху за расову справедливість.