Путін привітав Байдена з перемогою на виборах. Інші глави держав зробили це понад місяць тому

Президент Росії Володимир надіслав Джо Байдену вітальну телеграму з нагоди його перемоги на виборах президента США, повідомляє 15 грудня сайт Кремля.

У телеграмі Путін побажав обраному президенту успіхів і висловив упевненість, що Росія і США можуть, попри розбіжності, сприяти розв’язанню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ.

Російський лідер одним із останніх серед глав держав привітав Джо Байдена з перемогою. Формальною підставою для цього стало голосування колегії виборників 14 грудня. Але більшість лідерів країн виступили з аналогічними заявами ще після 3 листопада, коли у США відбулося загальнонаціональне голосування.

9 листопада, через два дні після того, як стало відомо, що Байден обійме посаду президента, отримавши понад 270 голосів виборників, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль буде чекати на «офіційне оголошення» результатів.

Насправді навіть після голосування колегії виборників виборчий процес у США формально не завершений. Результати виборів президента 6 січня має сертифікувати Конгрес. Члени Конгресу мають право оскаржити результати голосування в кожному зі штатів.

Якщо їх оскаржать хоча б по одному члену обох палат, в Палаті представників і в Сенаті може відбутися голосування про те, чи визнавати результати голосування в тому чи іншому штаті. Багато коментаторів вважають, що до цього навряд чи дійде.

Вступ нового президента на посаду відбудеться 20 січня 2021 року.