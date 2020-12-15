Колегія виборників підтвердила перемогу Байдена на виборах президента США

У США 14 грудня голосування колегії виборників підтвердило перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

У своєму зверненні до країни в понеділок увечері обраний президент Джо Байден закликав американців до єднання і заявив про перемогу демократичного процесу.

«Тепер ми знаємо, що ніщо – ані пандемія, ані зловживання владою – не може загасити полум’я демократії. Настав час перегорнути сторінку, об’єднатися, залікувати рани», – наголосив Байден і додав, що у виборах взяла участь рекордна кількість американців, 155 мільйонів, і подякував владі штатів і працівникам виборчих дільниць за успішне проведення виборів.

Водночас Джо Байден розкритикував спроби виборчого штабу Дональда Трампа і його прихильників оскаржити результати виборів у судах різних інстанцій. Він оцінив як відмову поважати верховенство закону відкинутий Верховним судом 11 грудня позов генерального прокурора Техасу із закликом визнати незаконними результати голосування в чотирьох штатах.

Голосування колегії виборників зазвичай вважається формальною процедурою, але цього разу воно набуло додаткового значення через твердження Трампа про масштабні фальсифікації під час листопадового загальнонаціонального голосування.

Уже кілька тижнів результати підрахунку голосів показували, що Байден отримав 306 голосів виборників за потреби 270.

Результати виборів президента 6 січня має формально сертифікувати Конгрес. Члени Конгресу мають право оскаржити результати голосування в кожному зі штатів. Якщо їх оскаржать хоча б по одному члену обох палат, в Палаті представників і в Сенаті може відбутися голосування про те, чи визнавати результати голосування в тому чи іншому штаті. Багато коментаторів вважають, що до цього навряд чи дійде.

Вступ нового президента на посаду відбудеться 20 січня 2021 року.