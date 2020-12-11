Денісова повідомила число утримуваних на окупованому Донбасі

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила число утримуваних на окупованих територіях Донбасу громадян України.

Як сказала вона під час робочої зустрічі з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, таких людей зараз 241.

«Здійснити моніторинг дотримання їхніх прав та умов тримання в місцях несвободи залишається наразі неможливим. Тому звернулася з проханням до пані посла звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб посилити зусилля задля допуску їх на ці території і здійснити відповідний моніторинг», – написала вона у фейсбуці.

Попереднє число називала на запит Радіо Свобода Служба безпеки України станом на 12 листопада: «За даними Об’єднаного центру координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місця перебування безвісти зниклих в районі проведення ООС, …як незаконно позбавлені волі значиться 251 особа».

Перед тим СБУ повідомляла у відповідь на запит Радіо Свобода число таких утримуваних станом на 14 серпня: «За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях значаться як незаконно позбавлені волі 235 осіб». Наступними місяцями це ж число, 235 утримуваних на окупованій частині Донбасу, кілька разів називала й Денісова.

Число в 241 затриманого СБУ називала в попередньому своєму повідомленні про це, станом на 30 квітня. На початку року таких затриманих було 184.