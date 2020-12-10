Резніков сумнівається у можливості обміну до кінця року

Питання про обмін утримуваними особами навряд чи вдасться вирішити до кінця нинішнього року, заявив на презентації проєкту «Ізоляція: must speak» віцепрем’єр, міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, 16 грудня відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі, якому передуватиме зустріч гуманітарної підгрупи, де знову йтиметься про обмін.

«Буду відвертим, перспективи неоднозначні. Ми з літа спостерігаємо блокування переговорів у Тристоронній контактній групі за різними надуманими історіями, починаючи від постанови Верховної Ради України про призначення місцевих виборів, які вже відбулися, продовжуючи іншими надуманими речами. Рік ще не завершився, але сьогодні дати надію, що це (обмін – ред.) відбудеться цього року, на жаль, я не можу», – заявив Резніков.

За його словами, українська сторона переговорів неодноразово подавала всі необхідні списки з очікуваннями відповідного кроку з боку Росії та підтримуваних нею угруповань. Але протилежна сторона списків за критеріями, запропонованими координатором спеціальної моніторингової групи ОБСЄ Тоні Фрішем, так і не надала. Через це процес є заблокованим.

Натомість, відповідаючи на питання журналістів проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії, Резніков сказав, що зараз не може озвучити імен і точної кількості осіб, що перебувають у незаконному утриманні на окупованій частини Донецької та Луганської областей. Це він пояснює тим, що розголошення списків і конкретних людей може завдати шкоди процесу.

«Кожна людина, яка є предметом обговорення, стає предметом торгу, наші візаві саме так використовують долю людей. Ми все одно не залишаємо надії, що нам це вдасться, бо ми спілкуємося не тільки в режимі мінського формату, адже мінський майданчик є похідним від нормандського формату. Ідуть консультації на рівні політичних радників, міністрів закордонних справ нормандського формату, сподіваємось на зустріч лідерів країн Нормандського формату», – сказав урядовець.

За даними Служби безпеки України, наданими в листопаді на запит Радіо Свобода, 251 людина вважається незаконно позбавленою волі в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну у форматі «100 на 100». Єрмак висловив сподівання, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не навів.