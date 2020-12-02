Спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО через формат Арріa Радбезу ООН вдалося зірвати – Кулеба

Україна разом із партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників окремих районів Донбасу, використавши для цього формат Арріa Ради безпеки ООН, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна».

«Засідання бойкотуватимуть не лише Україна, а і США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія і Бельгія. Тобто всі, крім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, які входять сьогодні в Радбез. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в рамках ТКГ», – сказав Кулеба.

За його словами, завдяки принциповій позиції українських партнерів в Раді безпеки ООН, «російську PR-акцію» навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН.

«Це чітка відповідь на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками та форматами для поширення своєї пропаганди. Я вдячний партнерам, зокрема Німеччині та Франції як учасницям «нормандського формату», за міцну солідарну позицію на підтримку України», – сказав Кулеба.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що представники ОРДЛО виступлять на засіданні Ради безпеки ООН 2 грудня, використавши формат Арріa.

Читайте також: Що ускладнює введення на Донбас «блакитних шоломів»? Точка зору юриста-міжнародника

Як йдеться на сайті Ради безпеки ООН, «засідання за формулою Арріа» має характер дуже неформальних конфіденційних зустрічей, які дозволяють членам Ради безпеки проводити у приватному порядку відвертий обмін думками з використанням гнучких процедурних рамок і за участю осіб, яких, на думку члена або членів Ради, що пропонують провести зустріч (і є також посередниками або організаторами), було б корисно заслухати і/або яким вони хотіли б щось повідомити. Цей процес названий на честь посла Венесуели Діего Арріа, який почав застосовувати цю практику в 1992 році як представник Венесуели в Раді (у 1992-1993 роках).