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02 грудня 2020, Київ 14:52
Новини | Політика

Спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО через формат Арріa Радбезу ООН вдалося зірвати – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Україна разом із партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників окремих районів Донбасу, використавши для цього формат Арріa Ради безпеки ООН, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна».

«Засідання бойкотуватимуть не лише Україна, а і США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія і Бельгія. Тобто всі, крім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, які входять сьогодні в Радбез. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в рамках ТКГ», – сказав Кулеба.

За його словами, завдяки принциповій позиції українських партнерів в Раді безпеки ООН, «російську PR-акцію» навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН.

«Це чітка відповідь на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками та форматами для поширення своєї пропаганди. Я вдячний партнерам, зокрема Німеччині та Франції як учасницям «нормандського формату», за міцну солідарну позицію на підтримку України», – сказав Кулеба.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що представники ОРДЛО виступлять на засіданні Ради безпеки ООН 2 грудня, використавши формат Арріa.

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Як йдеться на сайті Ради безпеки ООН, «засідання за формулою Арріа» має характер дуже неформальних конфіденційних зустрічей, які дозволяють членам Ради безпеки проводити у приватному порядку відвертий обмін думками з використанням гнучких процедурних рамок і за участю осіб, яких, на думку члена або членів Ради, що пропонують провести зустріч (і є також посередниками або організаторами), було б корисно заслухати і/або яким вони хотіли б щось повідомити. Цей процес названий на честь посла Венесуели Діего Арріа, який почав застосовувати цю практику в 1992 році як представник Венесуели в Раді (у 1992-1993 роках).

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