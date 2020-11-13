СБУ: бойовики незаконно утримують 251 людину на Донбасі

251 людина вважається незаконно позбавленою волі в окремих районах Донецької та Луганської областей, повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За даними Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцеперебування безвісти зниклих в районі проведення ООС станом на сьогодні як незаконно позбавлені волі значиться 251 особа», – розповіли Радіо Свобода в СБУ.

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну у форматі «100 на 100». Єрмак висловив сподівання, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не навів.

У серпні Служба безпеки повідомляла Радіо Свобода, що контрольовані Росією сили незаконно утримують на Донбасі 235 людей.