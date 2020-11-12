«Місцеві просто здають рушниці». Кравчук розповів про план дій із врегулювання ситуації на Донбасі

Українська сторона повідомила, що за минулу добу, 11 листопада, російські гібридні сили на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, один військовий був поранений (його стан задовільний). Чергове перемир'я на сході України діє з 27 липня. Контрольні пункти пропуску на лінії розмежування відкриті, але пройти ніхто не може. Так триває вже кілька місяців. Українська сторона у вівторок відновила рух на всіх пунктах пропуску, однак бойовики нікого не пропускають на непідконтрольну Україні територію.

Тим часом в Україні виникли суперечки навколо плану дій із врегулювання ситуації на Донбасі. Згідно з цим планом, крім припинення бойових дій, в грудні має відбутися обмін полоненими, на початку року повинні бути розпущені незаконні збройні формування, взятий під контроль український кордон, а 31 березня 2021 року в регіоні повинні бути проведені вибори. Першим цей план озвучив голова української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кравчук. Що це за план і що зараз відбувається на Донбасі, Кравчук розповів в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

– План припинення вогню, який зараз діє на Донбасі, передбачає відповідальність за обстріл. Хто буде відповідати за загибель українських військових?

Якщо вони вбивали, ґвалтували, грабували, здійснювали воєнні злочини, злочини проти людяності, вони повинні нести покарання

– Не можна сказати, що цієї тиші повністю дотримуються, але і масштабних військових дій також немає. Наші помилки або наші прорахунки, або порушення з боку української сторони караються українськими Збройними силами. Думаю, це має так бути і в ОРДЛО, що порушення бойовиків повинні бути покарані або оцінені керівництвом цих незаконних збройних формувань. Ті, які прибульці, різні найманці, вони роззброюються і виводяться з України. Якщо вони злочинці, якщо вони вбивали, ґвалтували, грабували, здійснювали воєнні злочини, злочини проти людяності, вони повинні нести покарання.

Ті, які місцеві, просто здають рушниці. Невинні працюють, включаються в життя

Ті, які просто брали участь у військових діях, повинні бути виведені з території – якщо вони прибульці, найманці. А ті, які місцеві, просто здають рушниці. Невинні працюють, включаються в життя, йде нормальний процес.

– Розкажіть подробиці про «вільну економічну зону для Донбасу». Це виносив на «всенародне опитування» президент України Володимир Зеленський. І тут думки українців розділилися. Отже, що це за «вільна економічна зона для Донбасу», що планує українська влада?

Створення передумов і умов для того, щоб в більш швидкі і ефективні терміни відновити зруйновані інфраструктуру і життєві умови для людей, які там живуть

– Найкращі умови економічного розвитку – оподаткування, стимулювання інвестицій, спеціальних фондів тощо. Тобто створення передумов і умов для того, щоб в більш швидкі і ефективні терміни відновити зруйновані інфраструктуру і життєві умови для людей, які там живуть. Нова економічна зона – це не початок. А коли ж будуть створені умови? Вибори пройшли, управління створене, не стріляють, виведені найманці, збройні формування незаконні, зброя прибрана з території. Українська влада прийшла туди, прийшли українські закони, ми контролюємо кордон. Люди починають діяти у відповідності до ухвалених законів, до умов життя, щоб його, це життя, дуже швидко відновити. Щоб життя могло тривати в нормальних, цивілізованих людських умовах.

Оригінал – на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»