(Друкуємо мовою оригіналу)

Прекратить огонь, вывести российские «вооруженные формирования, наемников и вооружение» с Донбасса в начале 2021-го, взять под контроль границу с Россией, принять закон об ответственности, обменяться пленными до конца этого года, расширить миссию ОБСЕ на Донбассе на 1500 человек, дать ОРДЛО статус свободной экономической зоны до 2050-го года – и провести там выборы по украинским законам не позднее 31 марта 2021-го года.

В этом суть предложения главы украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске Леонида Кравчука, который в интервью агентству «Интерфакс» рассказал об украинских предложениях по реанимации Минских переговоров. Киев передал их представителю ОБСЕ на Минских переговорах Хайди Грау.

Ранее издание Страна.юа опубликовала якобы предложение группировок «ЛДНР», в которых обозначено: выборы пройдут до передачи Киеву границы.

Может ли Донбасс вернуться в Украину уже весной? Почему Украина дает только 4 месяца на установление мира на Донбассе? И сможет ли посредник между Украиной и Россией – ОБСЕ – составить компромиссный документ?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука и народный депутат фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

– У вас нет впечатления, что Кравчук и украинская делегация явно торопятся со сроками? Всего 4 месяца даётся до проведения выборов на Донбассе, не смотря на разговоры о «переходном периоде».

Есть очень много других пунктов, нереализуемых на практике

Мария Кучеренко: У меня есть впечатление, что эти сроки нереалистичны. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что в интервью Кравчука есть очень много других пунктов, нереализуемых на практике. Я имею ввиду попытку пересмотреть мандат ОБСЕ и увеличить численность миссии до средины декабря. Думаю, что это невозможно в силу бюджетного планирования.

У меня есть большие вопросы к тому, как себе представляют и Кравчук, и Резников вывод незаконных вооружённых формирований.

Те сроки, которые они установили, что к началу этого года у нас должны быть полностью выведены иностранные незаконные вооружённые формирования, должно пройти разоружение и демобилизация – не представляю себе, как это можно реализовать.

План Российской Федерации и план Украины – это два совершенно разных документа

План Российской Федерации и план Украины – это два совершенно разных документа. И разные они именно в части передачи контроля над государственной границей и проведении выборов. То есть для россиян по-прежнему остаётся абсолютно принципиальным вопрос проведения выборов до передачи государственной границы под контроль Украины. Украинская сторона тоже обозначила как жёсткую позицию, что мы не можем согласится на проведение выборов до передачи государственной границы под наш контроль.

Очень опасно смотрится заявление, что у нас всё-таки будут совместные патрули, состоящие из представителей ОБСЕ, представителей населения ОРДЛО и представителей Украины. В такие короткие сроки я не думаю, что реально принять адекватный проект закона об амнистии и определить механизм, через который будут проходить люди, которых мы предполагаем амнистировать. То есть должен быть сформирован некий механизм спецпроверки по каждому из задействованных лиц. Я не думаю, что его реально сформировать за эти считанные месяцы.

– Почему бы не поставить реалистичные сроки? Почему они так сжаты, как думаете: это такая политическая целесообразность, возможно?

Это шаг, призванный продемонстрировать в очередной раз нашу договороспособность

Мария Кучеренко: Думаю, это в первую очередь шаг, призванный продемонстрировать в очередной раз нашу договороспособность, которую я лично считаю избыточной.

С другой стороны, я вижу здесь очень серьёзный риск: боевики ещё месяц назад (понятно, что с подачи Российской Федерации) говорили, что на оккупированных территориях есть намерение провести местные выборы этой весной. Но не местные выборы по украинскому государству, а их локальные выборы под диктовку Российской Федерации.

Было достаточно громкое интервью Пургина: он говорил о намерении организовать свой политпроект, мы знаем его не зарегистрировали. Мне кажется задачей этого интервью было именно обозначить эту политическую перспективу. Эти сроки на фоне того, что мы уже знаем от представителя оккупационных администраций, который всё это говорит с подачи своих российских кураторов, не могут не вызывать опасения, потому что мы видим тут совпадение.

Главное, чтобы в погоне за быстрыми решениями мы не переступили границу здравого смысла в составляющей безопасности

Понятно, украинская делегация обозначила свои критерии, по которым должны проходить выборы: там говорилось о безопасности, соответствии копенгагенскому документу. Но главное, чтобы в погоне за быстрыми решениями, соблюдением дедлайнов, чем грешит команда Зеленского, мы не переступили границу здравого смысла в том, что касается именно составляющей безопасности.

Из того, что мы видим сегодня, возможно, информация, поданная Российской Федерацией через боевиков, принималась в расчёт при планировании такой даты. Но мы не видим объективно никаких возможностей, чтобы в эти сроки могли вписаться, не идя на какие-то компромиссы, которые будут противоречить самой идеи нашего суверенитета и нашей безопасности.

– Марьяна, как вам план совместных шагов от украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе в Минске? Эти сроки – реалистичные?

Марьяна Безуглая: Я бы их назвала оптимистичными. То, что сейчас было прокомментировано, имеет политическое значение, некую опережательную функцию. В дальнейшем, уже имея такие заявления, можно развивать те или иные переговорные позиции.

– Вы реально верите, что в конце марта могут пройти местные выборы? Один вывод иностранных вооружённых формирований может занять несколько месяцев, если не год, а также – верификация этого вывода.

Шансы, что удастся таким образом провести процессы не нарушив суверенность страны, минимальны

Марьяна Безуглая: Конечно шансы, что удастся таким образом провести процессы не нарушив суверенность страны (для нас это принципиально) минимальны. Тем не менее первую цель, которую мы вообще себе ставили: выборы по всей территории страны в октябре 2020 года. Эти цели нужно ставить, нужно подымать их политически, играть на опережение, а дальше, как я уже сказала, это переговорная позиция, дипломатическая работа и урегулирование конфликта.

– Мы увидели пересказ тезисов Леонида Кравчука, а не сам документ непосредственно. Как думаете, почему?

Мария Кучеренко: Думаю, как и всегда, нам документы не будут показывать до последнего, точно, как было с консультативным советом. Думаю, что это будут какие-опорные тезисы, попытка объяснить свою позицию через несколько больших медийных высказываний. Но насколько это правильно сегодня – у меня большие сомнения.

– Недавно издание Страна.юа опубликовало якобы план группировок «ЛДНР»: Россия не подтверждала, что это действительно её предложения. Имеем и украинский план, который опубликовал Леонид Кравчук. Ваши впечатления: это реально рабочий документ? Возможно благодаря этим предложениям разблокировать переговорный процесс?

Это исключительно набор каких-то политических лозунгов, тезисов – ничего больше

Георгий Тука: С моей точки зрения, ничего общего с конкретным планом заявление Кравчука не имеет. Это исключительно набор каких-то политических лозунгов, тезисов – ничего больше. Начиная с первого пункта, о выведении регулярных российских формирований: там сказано иностранных формирований и незаконных вооружённых формирований – уже по первому пункту будет возникать масса вопросов, ответов на которые в этом якобы плане не имеется.

Дальше там идёт использование миссии ОБСЕ для контроля над государственной границей, при этом звучит дивная цифра в размере 1500 человек на расстоянии более чем 400 км. Это 5 человек на километр – о каком контроле госграницы может идти речь? Поэтому, с моей точки зрения, ничего общего это с планом не имеет.

Я бы хотел ошибаться, что это очередной шаг фактически к незыблемой позиции России с 2014 года. Они пытаются навязать Украине о необходимости так называемых прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском.

Примерно 11-12 дней тому назад представители, как сам Ермак их обозначил, ОРДЛО передали в онлайн-режиме Кравчуку так называемую дорожную карту, которую они предложили украинской стороне. При этом предложение было сделано в ультимативной форме. Они дали украинской стороне 10 дней срока на рассмотрение этого вопроса. И вместо того, чтобы достойно отреагировать на подобные действия, исходя из комментария, который впервые прозвучал от Арестовича, Кравчук дал указание членам украинской делегации предоставить свои предложения в качестве ответа на эту дорожную карту. С моей точки зрения, это очень опасный шаг, это фактически начало тех самых прямых переговоров, о которых говорит Россия с 2014 года.

Подпишитесь на нашу пятничную рассылку «Неделя на Донбассе». Все важное о регионе коротко – всего в одном письме в неделю!

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).

Читайте ще:

«Йде по граблях Фокіна»: Кравчук анонсував вибори на Донбасі у 2021 році, але не узгодив це з Верховною Радою​