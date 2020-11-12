Минулої доби бойовики на Донбасі тричі порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 11 листопада, на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, у районі населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу Водяного – застосував міномет калібру 82 міліметри. Неподалік населеного пункту Кам’янка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу біля Кам’янки одного українського військового було поранено, його стан задовільний.

Від початку доби порушень режиму тиші на лінії розмежування не зафіксовано, зазначили у штабі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» повідомляють про нібито обстріли окупованих ними територій українськими військовими 10 листопада.