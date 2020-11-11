Бойовики відкрили вогонь поблизу Кам’янки, є поранений – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 11 листопада зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, російські гібридні сили «порушили режим припинення вогню, відкривши вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета поблизу Кам’янки».

«Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець зазнав вогнепального поранення. Воїна відразу доправили до лікувального закладу, де він отримує належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний», – ідеться у вечірньому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 11 листопада ще не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» повідомляють про нібито обстріли окупованих ними територій українськими військовими 10 листопада.