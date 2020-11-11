На Донбасі внаслідок обстрілу поранено українського військового – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 10 листопада, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, під час обстрілу 11 листопада було поранено українського військового. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано поблизу Водяного. На цій ділянці в обідній час противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а ввечері – застосував міномет калібру 82 міліметри. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було», – мовиться у повідомленні.

Сьогодні бойовики застосували стрілецьку зброю та великокаліберний кулемет під час обстрілу біля Кам’янки.

«На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна відразу доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний», – зазначили у штабі.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» повідомляють про нібито обстріли окупованих ними територій українськими військовими 10 листопада.