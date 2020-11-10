Бойовики застосували стрілецьку зброю поблизу Водяного – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 10 листопада російські гібридні сили здійснили один обстріл, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Водяного. Неприцільні ворожі постріли не становили загрозу для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок ворожого вогню немає», – ідеться у вечірньому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 10 листопада не повідомляли.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.