Денісова провела зі стороною ОРДЛО зустріч на КПВВ – говорили про звільнення утримуваних осіб

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що зустрілася на пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» з представницею сепаратистського угруповання «ДНР», яка представляє його у робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Дар’єю Морозовою, обговоривши із нею низку питань.

«Обговорили питання про передачу 125 кримінальних справ і проваджень щодо 133 осіб. Ці люди були притягнуті до кримінальної відповідальності до початку військової агресії РФ на сході країни та перебувають на підконтрольній уряду України території. Домовилися, що необхідні рішення будуть прийняті стороною переговорів, а справи будуть мені передані. Також позитивно розглянуто питання щодо передачі для подальшого відбування покарання на підконтрольну урядом України територію 300 засуджених осіб, які з початку військової агресії перебували у місцях позбавлення волі. Однак це можна буде реалізувати після закінчення пандемії», – повідомила Денісова у фейсбуці.

За її інформацією, також було порушене питання щодо продовження процесу звільнення цивільних осіб та військовополонених, які утримуються на тимчасово окупованій території Донецької області.

«Наразі є технічні питання, які потребують уточнення, але в цілому сторона переговорів налаштована на організацію цього процесу», – сказала Денісова.

Раніше голова української делегації Леонід Кравчук закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб, що «стало б прикладом високої моралі та відповідальності учасників, ознакою їх прагнення домовитись і щодо решти позицій».

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.