«ЛДНР» передають Україні тільки тих людей, яких хочуть віддати – правозахисниця

Контрольовані Росією незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» на Донбасі вносять в списки на обмін з Україною тільки тих людей, яких вони готові і хочуть віддати. Про це ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) заявила виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова.

«Є списки, які так звані «ЛНР» та «ДНР» зі свого боку підтверджують. Але вони підтверджують не ті списки, що є в нас. Коли навіть є докази, що людина точно перебуває десь в певній точці, вони підтверджують тільки тих, кого вони рано чи пізно готові віддати», – каже правозахисниця.

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Романцова зазначає, що є люди, яких угруповання «ЛДНР» не передають українській стороні вже декілька років.

«Це не означає, що людини там немає. Це означає, що вони її просто не хочуть віддавати. Треба швидше придумати механізм тиску на угруповання, щоб ці люди були звільнені», – каже Романцова.

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

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На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну у форматі «100 на 100». Єрмак висловив сподівання, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не навів.

У листопаді Служба безпеки повідомляла Радіо Свобода, що контрольовані Росією сили незаконно утримують на Донбасі 251 людину.