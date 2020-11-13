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Они выросли на Донбассе и защищали его с оружием. Память о старшем сержанте Николае Колосовском и старшем матросе Сергее Майбороде, погибших под обстрелами на Донбассе, увековечили сегодня в Славянске и в Славянском районе. В учебных заведениях, где учились бойцы, открыли мемориальные доски. В школе № 15 Славянска, где установили мемориальную доску памяти Николая Колосовского, побывал корреспондент Радио Донбасс.Реалии.

Николай Колосовский родился в Московской области, рос в Славянске, а погиб в окопе в Луганской области от снаряда российских гибридных сил.

Он был обычным школьником, иногда нарушал дисциплину на переменах. В 1993 году он стал выпускником, а 12 ноября 2020 года в здании школы № 15 Славянска, где он рос и учился, Николаю Колосовскому открыли мемориальную доску.

Память племянника решила увековечить Зоя Колосовская. Она рассказала Радио Донбасс.Реалии, каким человеком был Николай: «Основная черта его, с первого дня и до последнего, – это доброта несказанная, это щедрость неимоверная. Это человек был открытой души, который никогда не просил ничего для себя и всегда шел навстречу и на помощь каждому, кто к нему обращался. Очень любил Украину».

Николай пошел на войну по мобилизации, был в разных горячих точках. Зоя Колосовская вспоминает, что за год службы его не отпустили домой в отпуск: в нем все время нуждались, ведь Николай был одним из лучших минеров.

Его не отпускали, потому что говорят: кто будет разминировать поля?

«Его не отпускали, потому что говорят: кто будет разминировать поля? Ты что? Ты уйдешь в отпуск – кто будет поля разминировать? Кто будет идти впереди, чтобы за тобой прошли дальше?»

После демобилизации Николай Колосовский пробыл дома всего месяц. А потом заключил контракт и вернулся на передовую.

Пока не освободим нашу землю, я из армии не уйду

«Он говорил открытым текстом: мы этих русских выбьем с нашей земли. И пока не освободим нашу землю, я из армии не уйду. Но ушел чуть-чуть раньше», – вспоминает Зоя Колосовская рассказы племянника о войне.

А 18 августа 2016 года Николай был в ночном наряде на передовой возле села Троицкое Луганской области. Первый снаряд, рассказывает Зоя Колосовская, разорвался в метрах трехстах от места, где был Николай.

Взрыв был такой силы, что Николай погиб на месте

«Николай толкнул своего сослуживца, сказал: беги быстрее. Сам почему-то на какую-то долю секунды замешкался. И второй снаряд упал прямо за его спиной. Взрыв был такой силы, что Николай погиб на месте».

Побратим Колосовского выжил, а в семье Николая остался сын Илья. Парень закончил военное училище, а сейчас учится в военной академии в Одессе, будет офицером.

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А Николая Колосовского, старшего сержанта 54-й отдельной механизированной бригады, командира отделения, наградили орденом «За мужество» 3-й степени посмертно.

Николай Колосовский стал одним из тех погибших бойцов, которых изобразили на коллекционной марке «Пророчество».

«С ними мы мира не достигнем»

На открытие мемориальной доски приехали побратимы Николая из 54-й бригады. Замкомандира Виктор Даниленко принес две красные розы.

Самое страшное – сообщать родным, матерям о гибели сына, мужа

«Самое страшное – не разрывы. Самое страшное – сообщать родным, матерям о гибели сына, мужа, – поделился опытом Даниленко. – И этот процесс, поверьте мне, неоднократно это было, когда упаковываешь, кладешь и передаешь родственникам… С ними (российскими гибридными силами – ред.) мы мира не достигнем, – только силой армии, сплоченностью нашего общества мы добьемся победы. Только так, и никак иначе».

Вместе с тетей Николая мемориальную доску открыл Юрий Подлесный, заместитель городского головы Славянска.

Темой переговоров с Россией может быть только требование: пошли вон с нашей земли

«Темой переговоров с Россией может быть только требование: пошли вон с нашей земли. А если мы будем заигрывать, если мы забудем, что Крым – это Украина, если мы забудем, что Донбасс – это Украина, то все чаще и чаще нам придется открывать такие мемориальные доски», – высказался заместитель мэра Славянска.

«Мы не хотим закрывать на это глаза»

Среди старшеклассников 15-й школы было так много желающих стать ведущими мероприятия, что пришлось даже организовать отбор. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказала Елена Штомпель, учитель истории.

Одной из тех, кто прошел отбор, стала София, ученица 10 класса. Почему для нее и ее сверстников так важно было поучаствовать в открытии мемориальной доски?

Он стал героем, он показал на своем примере, на что он идет ради страны

«Николай Колосовский – один их тех, кто защищал Украину и делал все для нашего счастливого будущего. Мы не хотим на это закрывать глаза. Он стал героем, он показал на своем примере, на что он идет ради страны», – сообщила нам София.

София стала участницей конкурса «Герои глазами детей». По условиям, надо было написать рассказ о выпускнике – участнике АТО или ООС. Проект планируют презентовать 5 декабря в Инстаграмм. Вот фрагмент рассказа Софии о Николае Колосовском: «Я ничуть не жалею, потому что погиб не просто так. Все смерти не зря, пока о нас и наших подвигах помнят».

По словам Елены Штомпель, сейчас информацию о Николае Колосовском хранят в школьном музее.

Благодаря этим людям, мы работаем дальше, и наши дети могут учиться в нашей школе

«Материалы, которые мы собираем по зернышкам, – они собраны в небольшие такие папки, потому что их не очень много. Но у нас есть мечта: собрать еще больше, потому что это память, прежде всего. И, благодаря этим людям, мы работаем дальше, и наши дети могут учиться в нашей школе», – делится Елена Штомпель.

В этот же день в школе пгт. Былбасовка неподалеку от Славянска открыли мемориальную доску в память о погибшем в 2019 году неподалеку от Мариуполя земляке, старшем матросе Сергее Майбороде.

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