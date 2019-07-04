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04 Липень 2019, Київ 21:35
Донбас.Реалії

На Донбассе простились с погибшим при обстреле санитарного автомобиля Сергеем Майбородой

Прощання із морським піхотинцем Сергієм Майбородою. Слов'янський район, 4 липня 2019 року

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(Друкуємо мовою оригіналу)

1 июля, в тот самый день, когда президент Владимир Зеленский сообщил об успешным разведении военных сил в Станице Луганской, оккупационные войска выстрелом из ПТУРа поразили санитарный автомобиль украинских военных медиков. Погибли двое: сержант Ирина Шевченко и старший матрос, уроженец Славянского района, Сергей Майборода. 4 июля в последний путь Сергея провели родные, близкие, боевые побратимы, а также жители Славянска и района.

В поселке Былбасовка возле дома, где живет семья Сергея Майбороды, многолюдно. Чтобы попрощаться с погибшим в районе Водяного старшим матросом, сюда пришли соседи, военные, жители Славянска и Славянского района Донбасса.

Селище під Слов'янськом прощається із матросом, загиблим у медичному екіпажі
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Селище під Слов'янськом прощається із матросом, загиблим у медичному екіпажі

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ЗАВАНТАЖИТИ

Вот что вспоминает сосед Сергея – Анатолий: «Хороший сосед был. Спокойный, ни в чем не отказывал. Надо машина? Говорит: поездим. Нормальный пацан».

По-хорошему вспоминает Майбороду и местная жительница Людмила Дмитриевна: «Хороший, умный, никого не оскорблял. Все было так, как надо. Почетный отец в семье. Все хорошо было у него в жизни. Не выпивал он, ничего».

Когда гроб вынесли на улицу – и военные, и гражданские встали на колени. Священник отслужил панихиду, а похоронили Сергея Майбороду с воинскими почестями на местном кладбище.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

После траурной церемонии мы поговорили с Сергеем Падалкой, местным жителем. Они дружили с погибшим с самого детства.

У Майбороды, говорит Сергей, всегда была проукраинская позиция. Он пошел служить безо всяких сомнений.

«Вот даже тут стреляли в его честь из автоматов. Осознание приходит того, что где-то сейчас в окопах сидят его побратимы, его уже отпевает батюшка… Эти люди отдают свои жизни, не задумываясь отдают свои жизни за то, чтобы у нас было такое светлое и мирное небо», – говорит Сергей Падалка:

Сергій Падалка, товариш загиблого Сергія Майбороди
Сергій Падалка, товариш загиблого Сергія Майбороди

«Берет он заработал кровью… »

В последний путь провела боевого побратима и Людмила. Она вспоминает, что на учениях была с Сергеем в одном экипаже. В тот трагический день женщина была на соседней позиции.

«Он и боевой медик спешили помочь вытащить, довезти, надо было успеть. Никто не знал, что там, из-за посадки, их ждет вражеский ПТУР. Мы были на позиции соседней, видим прилет, взрыв, даже не поняли, что произошло… Выжил только тот, который был раненный», –рассказывает морской пехотинец Людмила.

Колега загиблого Майбороди – морський піхотинець Людмила
Колега загиблого Майбороди – морський піхотинець Людмила

Людмила говорит, что теперь побратимы Сергея не оставят его семью наедине с бедой.

«Он жизнь прожил не зря: он был верным побратимом, никогда не отказывал в помощи, старался сделать все, что было в его силах. Даже берет морского пехотинца он заработал кровью, потом, и можно сказать, – жизнью», – говорит Людмила.

Сергею Майбороде в декабре исполнилось бы 48 лет, у него остались жена, двое детей и внуки.

1 липня командування Об'єднаних сил повідомило, що внаслідок ворожого обстрілу загинули військовослужбовці Морської піхоти України: водій санітарного автомобіля «Хаммер» HMWV старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик – сержант Ірина Шевченко.

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