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1 июля, в тот самый день, когда президент Владимир Зеленский сообщил об успешным разведении военных сил в Станице Луганской, оккупационные войска выстрелом из ПТУРа поразили санитарный автомобиль украинских военных медиков. Погибли двое: сержант Ирина Шевченко и старший матрос, уроженец Славянского района, Сергей Майборода. 4 июля в последний путь Сергея провели родные, близкие, боевые побратимы, а также жители Славянска и района.

В поселке Былбасовка возле дома, где живет семья Сергея Майбороды, многолюдно. Чтобы попрощаться с погибшим в районе Водяного старшим матросом, сюда пришли соседи, военные, жители Славянска и Славянского района Донбасса.

Вот что вспоминает сосед Сергея – Анатолий: «Хороший сосед был. Спокойный, ни в чем не отказывал. Надо машина? Говорит: поездим. Нормальный пацан».

По-хорошему вспоминает Майбороду и местная жительница Людмила Дмитриевна: «Хороший, умный, никого не оскорблял. Все было так, как надо. Почетный отец в семье. Все хорошо было у него в жизни. Не выпивал он, ничего».

Когда гроб вынесли на улицу – и военные, и гражданские встали на колени. Священник отслужил панихиду, а похоронили Сергея Майбороду с воинскими почестями на местном кладбище.

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После траурной церемонии мы поговорили с Сергеем Падалкой, местным жителем. Они дружили с погибшим с самого детства.

У Майбороды, говорит Сергей, всегда была проукраинская позиция. Он пошел служить безо всяких сомнений.

«Вот даже тут стреляли в его честь из автоматов. Осознание приходит того, что где-то сейчас в окопах сидят его побратимы, его уже отпевает батюшка… Эти люди отдают свои жизни, не задумываясь отдают свои жизни за то, чтобы у нас было такое светлое и мирное небо», – говорит Сергей Падалка:

«Берет он заработал кровью… »

В последний путь провела боевого побратима и Людмила. Она вспоминает, что на учениях была с Сергеем в одном экипаже. В тот трагический день женщина была на соседней позиции.

«Он и боевой медик спешили помочь вытащить, довезти, надо было успеть. Никто не знал, что там, из-за посадки, их ждет вражеский ПТУР. Мы были на позиции соседней, видим прилет, взрыв, даже не поняли, что произошло… Выжил только тот, который был раненный», –рассказывает морской пехотинец Людмила.

Людмила говорит, что теперь побратимы Сергея не оставят его семью наедине с бедой.

«Он жизнь прожил не зря: он был верным побратимом, никогда не отказывал в помощи, старался сделать все, что было в его силах. Даже берет морского пехотинца он заработал кровью, потом, и можно сказать, – жизнью», – говорит Людмила.

Сергею Майбороде в декабре исполнилось бы 48 лет, у него остались жена, двое детей и внуки.

1 липня командування Об'єднаних сил повідомило, що внаслідок ворожого обстрілу загинули військовослужбовці Морської піхоти України: водій санітарного автомобіля «Хаммер» HMWV старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик – сержант Ірина Шевченко.