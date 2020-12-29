(Друкуємо мовою оригіналу)

Ровно год назад, 28 декабря 2019-го, между официальной украиной и подконтрольными России формированиями состоялся обмен осужденными за преступления против Украины, с одной стороны, и незаконно удерживаемыми, с другой. На подконтрольную ВСУ территорию вернулись 76 узников, а группировкам «ЛДНР» передали 124 удерживаемых. Служба безопасности Украины (СБУ) еще в день обмена опубликовала имена всех освобожденных, а подконтрольные России боевики даже спустя год так и не озвучили полный список переданных им людей.

Такая секретность, в том числе, связана с тем, что часть из осужденных или обвиняемых в преступлениях против Украины планировали вернуться в мирные украинские города – например, в Харьков и Одессу. Так что их личные данные не разглашали «в целях безопасности».

Через год после последнего самого крупного обмена Радио Донбасс. Реалии рассказывает о том, что же случилось с освобожденными сторонниками группировок «ЛДНР» и теми, кто воевал против Украины с оружием в руках.

Лусварги и «путешествия по России»

В числе тех, кого официальная украинская власть год назад передала группировкам «ЛДНР», был гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги – уже бывший боевик батальона российских гибридных сил «Призрак». В Украине его, напомним, задерживали дважды. В октябре 2016 года Лусварги арестовали на территории аэропорта «Борисполь», когда он пытался покинуть страну, чтобы служить в одной из международных частных военный компаний. Бразильца обвинили в «участии в террористической группе или террористической организации» (ч. 1 ст. 258-3 ККУ) и в «участии в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формированиях» (ч. 2 ст. 260 ККУ). В январе 2017-го Печерский райсуд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы, а уже в августе Апелляционный суд Киева отменил это решение, и Лусварги оказался на свободе.

В апреле 2018 года журналисты Радио Свобода обнаружили бразильца на территории Свято-Покровского Голосеевского монастыря УПЦ МП, куда Лусварги, по его же словам, пошел, чтобы стать монахом. Через несколько дней, но уже активисты, а не журналисты, силой передали бразильца СБУ, и в мае 2019-го Павлоградский горрайонный суд приговорил его снова к 13 годам заключения.

После обмена о Лусварги много писали так называемые активисты российских гибридных сил. В пабликах в соцсети ВКонтакте они возмущались, в частности, слишком длительным карантином бразильца, которого вместо недели удерживали в одной из больниц Луганска полтора месяца. В так называемых медиа боевиков группировки «ЛНР» даже появлялись новости о том, что бразилец бежал и теперь находится «в розыске». Была также информация о том, что Лусварги кинули «на подвал», якобы, за то, что он передал украинским правоохранителям важную информацию о подконтрольных России боевиках.

Летом 2020 года российские журналисты нашли Рафаэля Лусварги в Вавоже – поселке в республике РФ Удмуртия, где бразилец еще в 2012-м, будучи студентом Курского медуниверситета, проходил курсы по русскому языку. По словам Лусварги, оттуда он надеется со временем вернуться в Бразилию, но пока планирует путешествовать по РФ.

«Я еще не был на Байкале, очень хочу туда и на Камчатку», – сказал Лусварги российским журналистам.

«Пьяным украл танк»

Вместе с бразильцем в ходе обмена был освобожден и гражданин РФ Руслан Гаджиев, которого 14 декабря 2017 года суд в Бахмуте признал виновным по ряду статей ККУ, среди которых ст. 258 (теракт) и ст. 437 (ведение агрессивной войны). Россиянина, который воевал в батальоне российских гибридных сил «Август», приговорили к 15-ти годам лишения свободы. Гаджиев подавал на апелляцию, но проиграл ее. В Едином реестре судебных решений сказано, что Руслан Гаджиев виновен в гибели восьми украинских военных, которые погибли 25 января 2015 года в боях за опорный пункт «Валера» (высота 307,5), что возле поселка Санжаровка.

Спустя год после обмена россиянин практически не появляется в прессе, о нем мало пишут в соцсетях. В интервью одному из российских изданий Гаджиев рассказал, что вернулся в родной поселок в Краснодарском крае, но жить ему там сложно, потому что односельчане думают, что на стороне боевиков группировки «ЛНР» россиянин пьяным украл танк.

«Мне сложно сейчас. И очень обидно. Я не знаю, как мне объяснить, что все это неправда», – рассказывал Гаджиев.

«Карантин»

Всех людей, переданных группировкам «ЛДНР», сразу после обмена посадили на «карантин» – так российские гибридные силы называют период «досмотра» тех, кто был осужден или обвинялся в преступлениях против Украины. Спустя полтора месяца после передачи «карантин» затянулся, и часть переданных Донецку и Луганску людей оказались или в заточении в больницах, или «на подвалах».

По сообщениям так называемых активистов, поддерживающих «русский мир», на допросах, в частности, оказался «дед-медовик» – житель Донецкой области Николая Рубана, который в январе 2015-го принес на блокпост украинских военных 3-литровую банку меда, где было спрятано самодельное взрывное устройство. В результате взрыва «подарка» погиб солдат 17-й танковой бригады Александр Суслопаров, еще двое бойцов получили ранения. У Суслопарова осталась беременная жена и четверо детей. Спустя пять месяцев после собственной смерти украинский солдат в пятый раз стал отцом – его вдова родила сына Матвея. В итоге, без отца остались всего четверо сыновей и дочка.

К Рубану не пускали семью, а потом те же «активисты» сообщили, что его перевели из подвала в отделение закрытого типа одной из психиатрических клиник Донецка.

Напомним, в плену на временно неподконтрольной Украине территории, по данным уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой, до сих пор остается 241 человек, из которых, как минимум, семеро – военнослужащие. Сторона группировки «ЛДНР», тем временем, заявляет, что на мирной части страны осуждены или обвиняются в преступлениях против Украины 103 их человека.

Истории заложников подконтрольных России боевиков Радио Донбасс. Реалии рассказывало в серии #Незабуті.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).