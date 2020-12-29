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29 грудня 2020, Київ 08:36
Донбас.Реалії

«На подвалах», в РФ и в психиатрии. Что случилось с боевиками, обменнянными год назад

Обмен пленными, Майорск, декабрь 2019 года

(Друкуємо мовою оригіналу)

Ровно год назад, 28 декабря 2019-го, между официальной украиной и подконтрольными России формированиями состоялся обмен осужденными за преступления против Украины, с одной стороны, и незаконно удерживаемыми, с другой. На подконтрольную ВСУ территорию вернулись 76 узников, а группировкам «ЛДНР» передали 124 удерживаемых. Служба безопасности Украины (СБУ) еще в день обмена опубликовала имена всех освобожденных, а подконтрольные России боевики даже спустя год так и не озвучили полный список переданных им людей.

Такая секретность, в том числе, связана с тем, что часть из осужденных или обвиняемых в преступлениях против Украины планировали вернуться в мирные украинские города – например, в Харьков и Одессу. Так что их личные данные не разглашали «в целях безопасности».

Через год после последнего самого крупного обмена Радио Донбасс. Реалии рассказывает о том, что же случилось с освобожденными сторонниками группировок «ЛДНР» и теми, кто воевал против Украины с оружием в руках.

Лусварги и «путешествия по России»

В числе тех, кого официальная украинская власть год назад передала группировкам «ЛДНР», был гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги – уже бывший боевик батальона российских гибридных сил «Призрак». В Украине его, напомним, задерживали дважды. В октябре 2016 года Лусварги арестовали на территории аэропорта «Борисполь», когда он пытался покинуть страну, чтобы служить в одной из международных частных военный компаний. Бразильца обвинили в «участии в террористической группе или террористической организации» (ч. 1 ст. 258-3 ККУ) и в «участии в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формированиях» (ч. 2 ст. 260 ККУ). В январе 2017-го Печерский райсуд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы, а уже в августе Апелляционный суд Киева отменил это решение, и Лусварги оказался на свободе.

В апреле 2018 года журналисты Радио Свобода обнаружили бразильца на территории Свято-Покровского Голосеевского монастыря УПЦ МП, куда Лусварги, по его же словам, пошел, чтобы стать монахом. Через несколько дней, но уже активисты, а не журналисты, силой передали бразильца СБУ, и в мае 2019-го Павлоградский горрайонный суд приговорил его снова к 13 годам заключения.

После обмена Лусварги считали пропавшим. Его искали на временно неподконтрольной Украине территории
После обмена Лусварги считали пропавшим. Его искали на временно неподконтрольной Украине территории

После обмена о Лусварги много писали так называемые активисты российских гибридных сил. В пабликах в соцсети ВКонтакте они возмущались, в частности, слишком длительным карантином бразильца, которого вместо недели удерживали в одной из больниц Луганска полтора месяца. В так называемых медиа боевиков группировки «ЛНР» даже появлялись новости о том, что бразилец бежал и теперь находится «в розыске». Была также информация о том, что Лусварги кинули «на подвал», якобы, за то, что он передал украинским правоохранителям важную информацию о подконтрольных России боевиках.

Бразилец Рафаэль Лусварги, вероятно, до сих пор находится на территории РФ
Бразилец Рафаэль Лусварги, вероятно, до сих пор находится на территории РФ

Летом 2020 года российские журналисты нашли Рафаэля Лусварги в Вавоже – поселке в республике РФ Удмуртия, где бразилец еще в 2012-м, будучи студентом Курского медуниверситета, проходил курсы по русскому языку. По словам Лусварги, оттуда он надеется со временем вернуться в Бразилию, но пока планирует путешествовать по РФ.

«Я еще не был на Байкале, очень хочу туда и на Камчатку», – сказал Лусварги российским журналистам.

«Пьяным украл танк»

Вместе с бразильцем в ходе обмена был освобожден и гражданин РФ Руслан Гаджиев, которого 14 декабря 2017 года суд в Бахмуте признал виновным по ряду статей ККУ, среди которых ст. 258 (теракт) и ст. 437 (ведение агрессивной войны). Россиянина, который воевал в батальоне российских гибридных сил «Август», приговорили к 15-ти годам лишения свободы. Гаджиев подавал на апелляцию, но проиграл ее. В Едином реестре судебных решений сказано, что Руслан Гаджиев виновен в гибели восьми украинских военных, которые погибли 25 января 2015 года в боях за опорный пункт «Валера» (высота 307,5), что возле поселка Санжаровка.

Так Гаджиев (посредине) выглядел сразу после обмена в декабре 2019-го
Так Гаджиев (посредине) выглядел сразу после обмена в декабре 2019-го

Спустя год после обмена россиянин практически не появляется в прессе, о нем мало пишут в соцсетях. В интервью одному из российских изданий Гаджиев рассказал, что вернулся в родной поселок в Краснодарском крае, но жить ему там сложно, потому что односельчане думают, что на стороне боевиков группировки «ЛНР» россиянин пьяным украл танк.

«Мне сложно сейчас. И очень обидно. Я не знаю, как мне объяснить, что все это неправда», – рассказывал Гаджиев.

Дома в России Руслана Гаджиева считают пьяницей, который украл в боях на Донбассе танк
Дома в России Руслана Гаджиева считают пьяницей, который украл в боях на Донбассе танк

«Карантин»

Всех людей, переданных группировкам «ЛДНР», сразу после обмена посадили на «карантин» – так российские гибридные силы называют период «досмотра» тех, кто был осужден или обвинялся в преступлениях против Украины. Спустя полтора месяца после передачи «карантин» затянулся, и часть переданных Донецку и Луганску людей оказались или в заточении в больницах, или «на подвалах».

Информацию о том, что обменянных группировка «ЛДНР» отправляет «на подвал» и на допросы неоднократно появлялась в соцсетях
Информацию о том, что обменянных группировка «ЛДНР» отправляет «на подвал» и на допросы неоднократно появлялась в соцсетях

По сообщениям так называемых активистов, поддерживающих «русский мир», на допросах, в частности, оказался «дед-медовик» – житель Донецкой области Николая Рубана, который в январе 2015-го принес на блокпост украинских военных 3-литровую банку меда, где было спрятано самодельное взрывное устройство. В результате взрыва «подарка» погиб солдат 17-й танковой бригады Александр Суслопаров, еще двое бойцов получили ранения. У Суслопарова осталась беременная жена и четверо детей. Спустя пять месяцев после собственной смерти украинский солдат в пятый раз стал отцом – его вдова родила сына Матвея. В итоге, без отца остались всего четверо сыновей и дочка.

Подконтрольных России боевиков и их сообщников удерживали после обмена «на карантине»
Подконтрольных России боевиков и их сообщников удерживали после обмена «на карантине»

К Рубану не пускали семью, а потом те же «активисты» сообщили, что его перевели из подвала в отделение закрытого типа одной из психиатрических клиник Донецка.

Напомним, в плену на временно неподконтрольной Украине территории, по данным уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой, до сих пор остается 241 человек, из которых, как минимум, семеро – военнослужащие. Сторона группировки «ЛДНР», тем временем, заявляет, что на мирной части страны осуждены или обвиняются в преступлениях против Украины 103 их человека.

Истории заложников подконтрольных России боевиков Радио Донбасс. Реалии рассказывало в серии #Незабуті.

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(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).

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    Ольга Омельянчук

    Закінчила філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка у 2014 році. Працюю у медіа з 2009-го, авторка Радіо Донбас.Реалії – з 2019-го. Висвітлюю бойові дії на Донбасі від початку – з весни 2014 року. Вірю, що у журналістику можна повернути людину і що довгі форми завжди матимуть свого читача. Обожнюю репортажі, глибоких героїв, тишу та газети. 

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