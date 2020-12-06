«Яке перемир’я, якщо ми відбили атаку ДРГ?» – військові на передовій у День Збройних сил

Ангеліна Семенець

У День Збройних сил України Радіо Донбас Реалії запитує трьох українських військових, які нині перебувають на передовій, про те, яким був цей воєнний рік для них.

Олег цього року вперше підписав контракт із ЗСУ. Як військовий медик він попрямував на Світлодарську дугу.

«Не розумію, чому люди думають, що у нас тут перемир’я й не стріляють? Адже штаб викладає інформацію про обстріли щотижня. Перемир’я – це коли не чути пострілів, коли в людей не ціляться. Взагалі. А не коли сторони так собі вирішили, підписали папірець і не хочуть визнавати порушення і припинення домовленостей», – обурюється медик.

За його словами, кількість обстрілів після відносного перемир'я, оголошеного 27 липня, знову потроху збільшується, як і калібр зброї, яку використовують російські гібридні сили. До того ж, вони відкрито обладнують нові вогневі позиції й помалу посуваються у сіру зону, каже він.

Окупанти собі копають окопи, роблять бліндажі

«Ми декілька разів помічали на тому боці важку бронетехніку. Окупанти собі копають окопи, роблять бліндажі, напевне, готуються до чогось. Але ми завжди готові відбити їхню атаку, бо ми на своїй території і захищаємо свою землю», – мовить Олег.

«Бажаю всім повернутися додому здоровими та неушкодженими», – додає він на прохання привітати військовослужбовців.

«Обстрілів стало менше, але хлопці-то гинуть»

Піхотинець Артур на передовій уже 6 років, і 2020 для нього не є особливим, окрім, звичайно, епідемії коронавірусу.

Мир в їхньому будинку за містом відрізняється від нашого на передовій

«Тут не війна, а цирк. Навіть гірше цирку. Бездіяльність президента і депутатів сильно б’є по нас, простих військових. Особливо смішно читати про перемир’я, яке наступило тільки на папірці. Обстрілів стало хоч і менше, але хлопці-то гинуть. А якщо порахувати скільки небойових смертей? Пальців рук і ніг не вистачить. ДРГ підходять майже кожен день. Мир в їхньому (можновладців – ред.) будинку за містом відрізняється від нашого «миру» на передовій», – з сумом відповідає піхотинець.

Військовий розповідає, що підхід диверсійно-розвідувальних груп та обстріли помалу починаються знову. Запевняє: завжди готовий у разі наступу обороняти країну, а в «казки», як він каже, про мир – не вірить.

«Бажаю вам щастя і бережіть себе», – звертається до воїнів.

Таке собі перемир'я

Олександр 4-й рік служить українському народові в зоні ООС. Каже, що 2020, 2019, 2018 роки нічим не відрізняються, адже кожного року він чує багато порожніх слів від державних діячів, читає документи про «мир», які не відповідають дійсності. Тільки трохи відчутно, що фінансування зменшили, каже Олександр.

Наприклад, ми відбили атаку ДРГ. Якщо чесно, це було неочікувано

«Вони в нас стріляють, а ми що, дивитися на них маємо і чекати поки головнокомандувач дасть добро і половину переб’ють? Таке собі перемир’я. Ось, наприклад, 29 листопада ми відбили атаку ДРГ. Якщо чесно, то для нас це було дуже неочікувано. Хоч ми і були готові, але трохи шоковані такими нахабними діями диверсантів», – розповідає він.

«Бажаю своїм побратимам миру, здоров’я і успіхів. Разом ми виженемо окупантів із нашої країни», – відповідає військовий на прохання привітати тих, хто служить.

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