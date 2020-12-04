Заборонені міни, збільшення обстрілів та ДРГ на Світлодарській дузі: листопад на Донбасі

Кількість обстрілів збільшується, угруповання, підконтрольні Росії, використовують заборонену зброю, не пропускають людей через КПВВ, але йде мова про чергове розведення і новий етап домовленостей. До вашої уваги щомісячний аналіз ситуації в зоні ООС від Радіо Донбас.Реалії

Кількість обстрілів збільшилась

У листопаді російські гібридні сили обстрілювали позиції українських військових щодня, попри перемир'я. Про це свідчить щоденна інформація штабу ООС, в якій фіксуються обстріли за кількістю випадків відкриття вогню. Загалом за місяць сили, підконтрольні Росії, порушували тишу 102 рази, що на 5 більше, ніж в жовтні. Проте в порівнянні з серпнем, першим місяцем перемир'я, вдвічі більше – 48 проти 102.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ рахує обстріли за кількістю випущених снарядів і черг із автоматичної зброї. Отже, у листопаді було зафіксовано 819 обстрілів. Це на 251 обстріл більше, ніж у жовтні.

Найбільше порушень було у Донецькій області. 11 листопада, за даними ОБСЄ, їх було 90! У Луганській області найбільш «спекотними» були 28 та 29 листопада – за два дні 87 порушень.

Що стосується вибухів 11 листопада біля Дебальцева, українська сторона у ТКГ вважає, що це був не обстріл, а результат інженерних робіт з видобутку вугілля або з використання інженерних боєприпасів.

Радіо Донбас.Реалії ж помітило, що вибухи відбувалися у районі, де розташована невелика база підконтрольних Росії угруповань. Її легко можна знайти на супутникових знімках цієї місцевості саме на північний схід від селища Комуна, на західній околиці самого Дебальцева.

Втрати української сторони

У листопаді загинув один військовий, четверо були поранені.

В’ячеслав Мінкін – старший солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Народився в Києві 25 листопада 1989 року (до 31-річчя не дожив одного дня). Із 2002 року переїхав до Фастова, де його з сестрою виховувала бабуся, бо мати померла.



Після школи отримав середню освіту (плиточник-штукатур та муляр-облицювальник) у Київському будівельному училищі №27.

З початком війни він поїхав на Донбас – спершу був як доброволець, далі – підписав контракт із ЗСУ. Має медаль за участь у боях на Світлодарській дузі.



24 листопада близько опівдня в передмісті Авдіївки російські гібридні сили відкрили вогонь, було поранено українського військового. Українська сторона не стріляла у відповідь, тому що евакуювала пораненого. Його доставили в лікарню у важкому стані, проте медики не змогли врятувати В’ячеслава.



Поховали В’ячеслава Мінкіна на Алеї Слави фастківського кладовища, у нього залишилася дружина та маленький син.

Небойові втрати

У листопаді були звістки від волонтерів та ветеранів ООС, що є ще три втрати серед українських військових, проте наразі вони кваліфікуються як небойові.



13 листопада генеральна прокурорка Ірина Венедиктова заявила, що за сім місяців небойові втрати українських військових склали 979 осіб, 276 – загинули (із них 44 смерті в зоні АТО) та 703 отримали поранення або тілесні ушкодження.

«Саме через такі втрати в спеціалізованій прокуратурі Об’єднаних сил утворено відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях з питань розслідування причин смертей військовослужбовців у небойовій обстановці», – зазначила генпрокурор.

Нові точки розведення

Попри обстріли та загострення, в ТКГ планують нове розведення. Так, 4 листопада були озвучені нові ділянки – Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле в Луганській області та Григорівка в Донецькій.

КПВВ не відкрили

10 листопада Україна відкрила для роботи КПВВ «Гнутове», «Мар’їнка, «Майорськ» (Донецька область), «Станиця Луганська», «Щастя», «Золоте» (Луганська область).

Угруповання, підконтрольні Росії, повертали громадян на контрольований Україною бік. В окупованому Луганську таке рішення пояснили «невиконанням зобов’язань з боку України», мовляв – КПВВ відкрили лише для пішоходів, транспорт тут їздити не може, що не влаштовує угруповання «ЛНР». При цьому формат роботи КПВВ обговорювався неодноразово на зустрічах ТКГ.

Загострення

20 і 22 листопада з боку ОРДО у бік Водяного російські гібридні сили, за повідомленням штабу ООС, здійснили спробу дистанційного мінування території мінами ПОМ-2.

29 листопада підрозділ ЗСУ відбив атаку диверсійно-розвідувальної групи на Світлодарській дузі та збив безпілотник російського виробництва, бойовики кинули при відступі магазини з патронами, речові мішки та декілька бронежилетів, на яких були вказані позивні – «Худий», «Мартин» та «Григор». І така спроба прориву на позиції під Луганським відбулася не вперше.

Втікаючи, російські гібридні сили залишили поблизу позицій декілька радянських протипіхотних мін МОН-50. Їхні забійні елементи при детонації розлітаються на відстань до 50 метрів. Такі міни заборонені Женевськими конвенціями.

Розслідування щодо «Боїнга» МН17 триває

3 листопада у Нідерландах після перерви поновився судовий процес у справі про збиття малайзійського «Боїнга» на Донбасі у 2014 році. Вперше були показані фрагменти інтерв’ю з одним із підозрюваних – Олегом Пулатовим, відомим на прізвисько «Гюрза», полковником, колишнім російським спецпризначенцем.



На відео він заперечує свою причетність до катастрофи і заявляє, що йому не було відомо про наявність установки «Бук» на території, підконтрольній угрупованню «ДНР». А вирішив Пулатов взяти участь у процесі для того, щоб, за його словами, знайти «справжніх винних» у катастрофі.

Реанімація «Мінських домовленостей»

Росія відкрито підтримала «план дій», який запропонували угруповання «ЛДНР», тобто власний. У цьому плані пропонують закріпити в Конституції України «особливий статус» для ОРДЛО до 2050 року і передати Україні контроль за українсько-російським кордоном після виборів.



При цьому Росії не сподобалася українська версія плану: повна демілітаризація окупованих українських територій, взяття державного кордону під контроль, скасування владою Росії низки рішень і документів, які є прямим втручанням у життя ОРДЛО (про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства), лише після цього – вибори.

Українська делегація в Мінську наголосила, що план має бути поданий від Росії, а не від бойовиків, але марно: російський представник Борис Гризлов вкотре сказав, що Росія не є стороною конфлікту