(Друкуємо мовою оригіналу)

«Это восстал народ Донбасса, Россия здесь ни при чём». Это твердят иностранцам десятки «комитетов», неправительственных организаций, «обществ дружбы» и «культурных представительств» группировок «ЛДНР» по всему миру – от Австрии до Демократической Республики Конго. То же самое делают и десятки западных всех национальностей политиков, аффилированных с Россией.

Об этом говорится в отчёте Восточной правозащитной группы «Международные лоббисты НВФ «ЛНР» и «ДНР», в котором названы конкретные организации и конкретные имена.

Зачем Россия пытается легализовать «республики» Донбасса на Западе? По каким лекалам это делается? И получается ли у Москвы сделать из своих марионеток субъектов политики на Западе?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили правозащитница, директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова и политолог, член информационно-аналитического отдела «Восточной правозащитной группы» Сергей Пащуков.

– Как долго вы готовили отчёт, откуда брали информацию для его составления?

Сергей Пащуков: Им больше года занималось несколько человек. Это члены нашей организации, которые являются переселенцами, все – с неподконтрольных (Киеву – ред.) территорий. Мы как использовали информацию с открытых источников, так и общались с людьми, которые живут на неподконтрольных территориях. Они рассказывали нам об организациях, которые проводят свою деятельность на этих территориях.

Что касается именно международных организаций, которые представлены по всему миру, то эта информация есть в открытых источниках, её не сложно найти. К сожалению, не многие этим занимаются, понимают, насколько глубока проблема. Мы собираем эту информацию, чтобы познакомить людей с существующими реалиями войны России и Украины.

– Что вам рассказывали люди с неподконтрольных Киеву территорий о деятельности этих международных лоббистов? Как отражается международный аспект на неподконтрольных Киеву территориях?

Бюджетников принудительно заставляют участвовать в массовых мероприятиях

Сергей Пащуков: Людей, в большей степени бюджетников, принудительно заставляют участвовать в различных массовых мероприятиях. Это начинается и от молодёжи, заканчивая людьми постарше: там различные акции профсоюзных организаций, местное движение. То есть людей просто собирают для массовки, у них не спрашивают, будут они участвовать или нет, их ставят перед фактом.

Можно начать с молодёжных мероприятий: какая-то организация русской пробежки с флагами, военно-полевые сборы, более гражданские мероприятия, празднование 9 мая – есть много дат: например, когда был освобождён Луганск (от нацистов во Второй мировой войне – ред.).

– То есть значимые даты для группировок «ЛДНР», которые вписываются в архитектуру советской идеологии?

Если нужно провести какую-то информационную кампанию, несложно собрать людей и сделать красивую картинку

Сергей Пащуков: Верно. Также есть различные митинги, направленные против Украины. Если нужно провести какую-то информационную кампанию, несложно собрать людей и сделать красивую картинку: мол, люди с «республик» поддерживают их «независимость», мы все идём в сторону Российской Федерации. Но по факту люди просто не могут от этого отвертеться, потому что их ставят под угрозу увольнения либо неполной выплаты заработной платы.

– Что там происходит, когда приезжают иностранные политики или те, кто выдаёт себя за влиятельных иностранных политиков? Тоже приводят людей, чтобы показать, мол, они требуют признания так называемых «республик» в мире?

Сергей Пащуков: Таких поездок за все шесть лет было реально десятки. В основном это какие-то форумы, конференции либо же это «международные наблюдатели на выборы», которые проводят пресс-конференции по их результатам. Количество участников не такое большое, главная цель этих мероприятий – информационное воздействие для дальнейших публикаций в СМИ, тиражирования, что состоялся такой-то форум, его тематика вот такая.

На оккупированную территорию Луганска и Донецка приезжают так называемые «политики», «общественные деятели» с десятков стран: это и Германия, и Норвегия, и Финляндия, и Ирландия, и Франция, Испания, США и есть даже представители с Демократической Республики Конго.

– Можете обобщить, какие месседжи продвигают агенты влияния, лоббирующие группировки «ДНР» и «ЛНР» на Западе, на кого они ориентированы?

Вера Ястребова: На мой взгляд, их задачей номер один является искажение в информационном пространстве представления о незаконных вооружённых формированиях и демонстрация их якобы признания, чтобы в дальнейшем Россия могла лоббировать их признание и легитимацию.

Для этого и создаются всякие общества, круглые столы, дискуссионные площадки, где для картинки, для проформы приглашаются спикеры, которые имеют гражданство той или иной страны. Их выдают за экспертов в той или иной сфере деятельности, всячески манипулируя тем, что делегаты с других стран приезжают на территорию так называемых «ЛДНР» (часть территории Украины, ныне захваченную этими группировками – ред.) и участвуют в мероприятиях, которые проводятся оккупационными администрациями.

Они направлены прежде всего на то, чтобы исказить сознание. Всё это в целом будет служить такой «дымовой завесой» для России, основаниями давить на подсознание информационно, мягко, капля за каплей убрать ореол боевиков и придать этим новообразованиям псевдогосударственность.

– Как много организаций и политиков, которые ездят на неподконтрольную Киеву территорию и организовывают круглые столы уже в западных странах? Насколько массово это явление?

Вера Ястребова: У нас есть перечень выявленных агентов, которых мы таковыми считаем. Их десятки. Это Чехия, Италия, был даже делегат с США. Есть ещё ряд государств, их представителей.

Это нельзя расценивать как визит международного дипломата

Мы должны понимать, что здесь очень тонкая грань. Когда мы говорим, что участвовал в публичных мероприятиях на территории так называемой «ЛНР» (часть территории Луганской области, ныне контролируемую этой группировкой – ред.) гражданин США, мы должны понимать, что это никоим образом не корреспондируется с официальной повесткой США, это нельзя расценивать как визит международного дипломата, уполномоченного, на уровне государственности.

То есть они просто манипулируют: взяли человека с гражданством, выдали это за международную поддержку – и так шаг за шагом настраивают людей, продвигая идеи «русского мира», идею псевдогосударственности этих «республик».

Коллега говорил по поводу праздников и знаменательных дат: они их себе сами выдумывают, демонстрируют картинку синхронности, принятия людьми, в том числе и для мирового сообщества. Они выводят на эту авансцену людей, которые находятся по сути у них в заложниках, в этом социально-экономическом кризисе и в страхе потерять какую бы то ни было работу – и делают красивую картинку. На это Россия не скупится. Мы должны понимать, что это комплексная проблема.

Россия сейчас не тяжёлым оружием, а обманом, псевдозаботой, запугиванием, искажением информации, манипуляциями на полуправде делает так, что люди теряют протестное настроение и критическое восприятие информации, находятся в достаточно подавленном состоянии. К сожалению, мы должны констатировать, что это работает.

Наша задача – сделать так, чтобы разоблачить эти процессы, объяснить, к чему они могут привести и уже с позиции общественной организации и при поддержке компетентных структур разработать алгоритм противодействия. Ведь интеграция территорий Донецкой, Луганской области – это не реинтеграция территорий, это реинтеграция душ, сердец наших граждан, которые там находятся уже шестой год, не имеют возможность пользоваться всеми правами и свободами и терпят над собой оккупационные администрации России.

– Связанны ли всплески активности этих «международных организаций», различных «комитетов», «культурных представительств» с какими-то событиями в переговорах по Донбассу? Есть ли какая-то динамика в этом?

Россия вкладывает колоссальные деньги в мероприятия даже на территории так называемых «ЛНР» и «ДНР»

Вера Ястребова: Эта сеть лоббистов работает активно с терминологией, по которой мы их выявляли, с начала военного конфликта на территории Украины. То есть с 2014 года появлялись отдельные вбросы. Это начиналось с искажения новостей. Россия вкладывает колоссальные деньги в мероприятия даже на территории так называемых «ЛНР» и «ДНР» (части территорий Луганской и Донецкой областей, ныне захваченные этими группировками – ред.), чтобы люди воспринимали это более приветливо.

Россия заинтересована в том, чтобы её оккупационная политика выглядела несколько по-иному. Я выражаюсь таким термином – «дымовая завеса». Это чистая тактика и стратегия, которая используется на данный момент Россией: посеять там дискурс, что, может быть, они – легитимны, может, это новые «государства», которые будут завтра признаны. Дискредитировать Украину, исказить новости, реалии, которые происходят там – вот ихняя задача.

Безусловно, они хорошо организованы, могут реагировать очень быстро на те изменения, которые происходят в политике. И, безусловно, процесс минских переговоров – это часть большого политического процесса, для Украины он нужен, чтобы настал мир. А вот для России это – очередное продолжение игры по истязанию Украины, людей, демократии и демократических ценностей, прав человека.

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