(Друкуємо мовою оригіналу)



Пророссийские паблики заполонили посты про сдачу крови для девятнадцатилетнего Кирилла, который находится в коме в донецкой травматологии. Он участник вооруженного формирования «ДНР», и для подконтрольных России СМИ это – очередная история о «героизме» борца за русский мир. Но стоит обратить внимание на возраст боевика. Получается, что на момент начала войны ему было... 13.



Пропагандисты рассказывают, что «из-за обстрелов украинской армии» парень борется за свою жизнь, показывают его уставшую мать, которая ежедневно совершает поездки из Шахтерска в Донецк. Она рассказывает, что сын поехал служить в часть «на окраине Донецка», здесь же воюют и его друзья. За ними-то и поехал.



«Он закончил кинематографический техникум, а после окончания решил стать на защиту республики», – говорит журналистка телеканала группировки «ДНР».



На момент начала войны на Донбассе Кириллу было 13. И он не единственный, кто после школы идет в ряды незаконных вооруженных формирований, думая, что это – «армия».

Систему патриотического воспитания начали выстраивать одной из первых: еще шли активные бои, а в школах уже вводили уроки, трактующие окружающую действительность по-особому. Все эти 6 лет Россия занимается военно-патриотическим воспитанием детей на оккупированных украинских территориях и готовит себе боевую молодежь чуть ли не с детского сада.

Какую информацию получает ребенок от детского сада – и до конца школы

Работа по воспитанию детей во многом копирует российскую систему.

Детский сад. Маленькие дети в военной форме, с автоматами в руках и признаниями в стихах «хочу стать танкистом» – уже давно стало нормой праздников в ОРДЛО. На оккупированной территории не скрывают, что проводят «ежемесячники патриотического воспитания» в каждом дошкольном учреждении на протяжении целого года. Дети встречаются с «ветеранами», и не только Второй Мировой войны – а и современной: к ним приходят боевики.

Школа. Патриотическое воспитание в школах – это, в первую очередь, еженедельные «уроки мужества». На них проходят встречи с лицами любых так называемых военных структур ОРДЛО – «народная милиция», «МГБ». Кроме того, на уроках гражданственности политическую ситуацию детям разъясняют сами учителя. Часто на таких уроках делается акцент (об этом выходят отдельные распоряжения оккупационной администрации) на убийствах детей украинской армией. Также школьников водят к памятникам ровесникам, погибших в войне – все такие памятники снабжены надписями, что убили их украинские «нацисты/ВСУ/каратели» – и на акции «Ангелы Донбасса» с таким же нарративом.

В 2019 году в ОРДЛО возобновили «Зарницу» – военно-спортивную игру советских времен. Здесь дети учатся собирать-разбирать оружие, находить мины, оказывать медицинскую помощь, стрелять и защищаться в рукопашном бою. Не смотря на карантин в ОРДЛО, и в этом году 25 сентября провели «Зарницу», правда, среди общеобразовательных организаций интернатного типа.

Также с прошлого года в школах неподконтрольной Украине части Луганской области работают кадетские классы. Традиционно такие военно-патриотические нововведения – это калька из российской системы. Учеба в таких классах длится до вечера, кадеты постоянно ходят в строгой униформе, день начинается и заканчивается строевой подготовкой. По информации директоров школ, в таких классах главный упор делается на знание истории «республик» – от Второй мировой войны до сегодня.

Вне школы детей подключают к войне через военно-патриотические кружки, которые функционируют в большинстве городов ОРДЛО. «Амазонки», «Беркут», «Доброволец», «Воин», «Булат» – клубы, которые тренируются не только на оккупированной территории, но и в России. Многие из них участвуют в военно-полевых сборах, которые проводят российские военные, где отрабатывается огневая подготовка, самооборона, медицинская помощь.

Так по словам представителя омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, за лето на неподконтрольных Украине территориях провели военно-полевой сбор «Юный дружинник» в пгт. Седово, тренировочное занятие по рукопашному и ножевому бою в Макеевке; военно-полевые сборы «Тропа наследников победы» в поселке Широкое.

Также в ОРДО функционирует и организация «Молодая Гвардия – Юнармия» – аналог российской. Здесь проводится не только серьезная военная подготовка, но и идеологическая работа с молодежью.

«Успехов, чтобы вся Украина была свободная от бандеровских, бандитских формирований. Вперёд, за родину!» – наставляет детей пожилой человек в медалях, представленный ветераном Второй мировой во время выпуска первой группы донецкой «Юнармии». Сами же группировки «ЛДНР» заявили, что юнармейцы – это их мобилизационный резерв.

Не стоит забывать и про организации типа «Юная гвардия» в оккупированном Луганске. Казалось бы, просто собраны школьники, которые участвуют в разных массовых мероприятиях, только часто эти праздники пропитаны политической информацией.

Техникумы и университеты. Даже с 17-19 летними проводится серьезная патриотическая работа. В оккупированном Луганске с взрослением ты переходишь из «Юной Гвардии» в «Молодую гвардию». И автоматически становишься участником массовых мероприятий – типа «Украина, услышь нас». Если вы видите студентов, которые призывают Украину к чему-то, можете сразу искать на фоне флаг «Молодой гвардии». Интересно, что и до войны такая организация была в Луганске, но называлась она «Молодые регионы» и поддерживалась, естественно, местной ячейкой «Партии регионов». Тогда ее руководителем был Олег Акимов, а помощником – Денис Мирошниченко. Сейчас эти люди находятся у власти в группировке «ЛНР».



Пропагандисты часто снабжают сюжеты об участниках вооруженных формирований ремаркой «по зову сердца», но есть и еще один мотив – безработица. Зарплата в рядах вооруженных формирований стартует от 15 тысяч рублей (7 тысяч гривен) – сумма, недоступная для большинства городов ОРДЛО в гражданской сфере.

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