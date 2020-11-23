Книга «Білоруський Донбас» про роль білорусів у російсько-українській війні на сході України, уривки з якої друкувало Радіо Свобода, вийшла додатковим тиражем. Вона ще більш актуальна, коли її співавторка перебуває за ґратами в Білорусі. Про це розповів Радіо Свобода Олександра Красовицький, директор видавництва «Фоліо».

«Катерина Андреєва, співавторка книги «Білоруський Донбас», – в катівнях Лукашенка за 342-ю статтею. Те, що відбувається в Мінську, нагадує погану пародію на сталінські судилища, схоже на те, що намагалися зробити з Олегом Сенцовим російські кати. Катерина «винна» лише в тому, що багато днів вела стріми про події в Білорусі для своїх громадян і для світової спільноти, фіксуючи злочини незаконного режиму. Звертаюся в український ПЕН-центр для початку публічного захисту журналіста та публіциста», – пояснив Красовицький.

У Білорусі кореспондентці телеканалу «Белсат» Катерині Андреєвій (яка у 2017–2018 роках була авторкою проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»​) висунули обвинувачення за кримінальною статтею. Її звинувачують в організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок. Журналістці обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту.

Катерину Андреєву і операторку Дарину Чульцову затримали 15 листопада в квартирі на «Площі змін». Із цієї квартири вони вели стрім про протистояння силовиків і захисників народного меморіалу Романові Бондаренку. При цьому затримання проводив спецназ, який виламав двері. Андреєву і Чульцову засудили до семи діб адміністративного арешту нібито за участь в несанкціонованому масовому заході і непокорі міліції. Крім того, Андреєву оголосили підозрюваною у кримінальній справі. У п’ятницю журналістці офіційно висунули обвинувачення. Щонайменше їй загрожує штраф, щонайбільше – позбавлення волі на три роки.

Про те, що трапилося з журналісткою «Белсату», чоловік заарештованої Катерини Андреєвої Ігор Ілляшов розповів в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

– Що зараз з Катериною, що відомо?

Ми розуміли, що рано чи пізно можуть прийти за нами. Психологічно до цього удару готувалися, тому зараз вона тримається дуже добре, її ці випробування, я впевнений, не зламають

– Відомо, що її, швидше за все, вже перевели в жодинське СІЗО. Відомо, що їй висунули обвинувачення, і те, що вона в найближчі два місяці повинна перебувати під вартою. Відомо також, що вона категорично не визнає свою провину і відмовляється давати свідчення. Я знаю, що вона тримається дуже добре. Для неї навряд чи це стало несподіванкою або шоком. Вона прекрасно розуміла, на який ризик вона йде, виходячи щодня на роботу, висвітлюючи акції протесту, роблячи стрім з акцій протесту.

– Хто, крім «Белсату», ще веде стріми із великих інституцій на вулицях Білорусі? Хтось залишився?

В останню неділю, після якої і затримали Катерину, це був той винятковий випадок, коли йшов класичний стрім. Вдалося показати в прямому ефірі протистояння протестувальників і силовиків від початку до кінця

– Великою мірою, ні. Навіть «Белсат» останнім часом вів, швидше, не стрім в класичному його розумінні – прямий ефір, – а стрім в запису, коли записується частина відео, потім вона вже зі стаціонаром пересилається трохи пізніше з відтягуванням на годину часу, а то і більше. Як ми знаємо, на всіх великих акціях протесту в Мінську глушать інтернет, глушать тотально, тому вести прямий ефір останні три місяці практично неможливо. Можна тільки робити такі стріми в запису. Ці стріми в запису вів «Белсат» весь цей час, але в останню неділю, після якої і затримали Катерину, якраз це був той винятковий випадок, коли йшов класичний стрім – безпосередньо прямий ефір. Вперше за весь час цієї політичної кампанії, за весь час протестів , тим більше в такому ключовому місці –на «Площі змін» – ось це протистояння, безумовно, вже історичне щодо захисту народного меморіалу Романові Бондаренку.

Це був виклик для влади. І вона вирішила помститися

Реакція влади багато в чому була передбачувана – те, що будуть висувати обвинувачення за кримінальною статтею, тому що для влади, яка стільки зробила для того, щоб не було прямих ефірів, для того, щоб в принципі журналісти не могли працювати і показувати, розповідати про ті злочини, які здійснюють силовики на вулицях Білорусі, звичайно, такий прямий стрім з такої історичної події, як зачистка «Площі змін», це був, звичайно, виклик для влади. І вона вирішила помститися. І зараз вона мстить.

– Зрозуміло, що в Кримінальному кодексі Білорусі немає статті, в якій було б написано «з політичних мотивів». Кожна стаття має якісь інші обґрунтування, і ці статті кримінальні. Катерина, на вашу особисту думку, – це людина, яку переслідують з політичних мотивів? Чи це кримінальна стаття, пов'язана з якимось порушенням законодавства?

У цьому році 342-а стаття у нас стала сучасним аналогом 58-ї статті, по якій проходили сталінські репресії, це політична стаття

– Безумовно, Катерина – політв’язень. Я думаю, що офіційне визнання її політв’язнем з боку правозахисників буде від одного-двох днів, тому що справа надто очевидна, звинувачення занадто абсурдне. А що стосується статті 342, яку їй інкримінують, я скажу, що в цьому році фактично 342-а стаття у нас стала таким сучасним аналогом 58-ї статті, по якій проходили сталінські репресії, це політична стаття. Це наш аналог сьогодні – 342-а стаття, – тому що більшість політичних справ сьогодні порушуються за цією статтею. Вона настільки розмита, що фактично можна кваліфікувати як грубе порушення громадського порядку. Абсолютно все: якщо ти просто ступив на проїжджу частину ногою, то це фактично можна кваліфікувати як грубе порушення громадського порядку. Несанкціонована акція протесту – грубе порушення громадського порядку. Безумовно, ця стаття від початку до кінця – так, як в правозастосовчій практиці вона використовується в Білорусі, – вона суцільно політична. Вона настільки ж одіозна, як 58-а стаття при Сталіні.

– Чому саме прямі ефіри так дратують білоруську владу і силовиків? Вони бояться, що люди, побачивши, прийдуть? Чи є інші причини?

Коли прямий ефір, стрім, то ми бачимо всю ситуацію від початку до кінця. І заховати ці злочини силовиків неможливо

– Вони бояться і того, що це буде мобілізовувати людей, а друге – коли є якась нарізка, коротке відео, коли силовики б’ють протестувальників, завжди ж можна сказати: «Ой, ви знаєте, ви не бачили всю картину – вони до цього самі нападали на силовиків, і це тільки відповідна реакція». Тобто можна сказати, що все спотворено. А коли прямий ефір, стрім, то ми бачимо всю ситуацію від початку до кінця. І заховати ці злочини силовиків неможливо.

– Ваша дружина зараз в СІЗО. Зрозуміло, що їй потрібна певна допомога – не тільки юридична, а й, напевно, треба передачі передавати, – але і вам, судячи з того, що приходили з обшуком в ту квартиру, де ви прописані, теж, мабуть, загрожує небезпека. Ви збираєтеся їхати в зв’язку з цим з Білорусі?

– Ні, я не збираюся виїжджати з Білорусі, поки моя дружина перебуває за ґратами. Це питання навіть не розглядається.

Протести в Білорусі розпочалися 9 серпня, одразу після президентських виборів. Учасники протестів вважають вибори сфальсифікованими, Центральна виборча комісія оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керував Білоруссю з 1994 року.

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