«Постраждали за свої переконання»: родина у Білорусі підтримала протести і була змушена виїхати до України

Родина підприємців із Білорусі, яка підтримувала післявиборчі антилукашенківські протести, була змушена виїхати до України через переслідування на батьківщині. Після участі в акції на підтримку протестувальників до закладів родини прийшли чиновники з перевірками, а за кілька днів банк зажадав негайного повернення взятих кредитів. Сім’я фактично втратила бізнес, на створення якого пішло 30 років життя, і опинилася перед загрозою кримінального переслідування в Білорусі. В Україні вони також залишились сам на сам зі своїми проблемами – фінансовими, соціальними… Механізму для підтримки таких людей в державі немає.

Підприємницькою діяльністю подружжя Прокоф’євих з Гомеля – Василь та Ольга – зайнялося ще три десятиліття тому. 15 останніх років присвятили створенню й розвитку власного ресторану в етностилі – корчми «Будзьма». Крім неї родина має у власності заміський готельно-ресторанний комплекс та кілька магазинів тканин. Усе це опинилося під загрозою фактичного зникнення.

«Серед підприємців підтримки влади практично не було»

Син подружжя, молодий ресторатор Микола Прокоф’єв, який опікувався «Корчмою», розказує: під час передвиборчої кампанії він входив до гомельської ініціативної групи з підтримки одного з опозиційних кандидатів. Своїх поглядів родина не афішувала, водночас ресторан допомагав протестувальникам з харчуванням, а магазин тканин – з білим та червоним полотном.

Серед підприємців підтримки влади практично не було, дуже мало хто підтримував владу

«Ці вибори для людей, напевно, були найцікавішими за багато років. Інтерес був дуже великий. Серед підприємців підтримки влади практично не було, дуже мало хто підтримував владу. Але більшість вважали, що щоб не робили, щоб не говорили, результат буде той же – такий, яким він і був, 80%... Я входив до ініціативної групи альтернативного кандидата Віктора Бабарика, що, як вважаю, і призвело до подальших неприємних подій», – розповів підприємець Микола Прокоф’єв.

«У нас відібрали все»

26 жовтня, у день загальнонаціонального страйку, заклади Прокоф’євих, як і багато інших в Білорусі, були зачинені на знак солідарності з білоруським народом. Про це підприємці заявили відкрито у соцмережах. І вже наступного дня до них наскочили з перевіркою. Під приводом знайдених порушень всі заклади закрили.

Власник будівлі, де працював ресторан, несподівано розірвав договір про оренду, розказують бізнесмени. А потім банк зажадав термінового повернення взятих на розвиток власної справи кредитів.

Родина опинилась на межі банкрутства й перед загрозою кримінального переслідування.

Ми зрозуміли, що все, що шансів немає, у нас відібрали все

«Перша перевірка МНС прийшла до ресторану вже наступного дня. Ще через день прийшла санстанція. Нас закрили. Щодо магазинів, то там теж спершу прийшли МНС, а потім інші органи. Штрафів виписали багато. В цифрах – це 10-12 тисяч доларів. Позапланово, несподівано, тому прив’язка дуже чітко читається. Наступний етап – з нами розірвав договірні відносини трест, у якого ми орендували приміщення для ресторану. Без оголошення причин, просто – «за бажанням орендодавця». Через коронавірус ми вичерпали свої ресурси. А за кредити в держбанку платити треба, платити нічим, банк зразу почав процедуру – відібрати все наше майно на користь держави, а нам – до 7 років ув’язнення. Процедура була запущена така. Ми зрозуміли, що все, що шансів немає, у нас відібрали все», – розказує Микола Прокоф’єв.

«Стан безвиході»

Побоюючись і за особисту безпеку, Прокоф’єви вирішили покинути Білорусь й у лічені дні виїхали в Україну. Родина, що ще донедавна давала роботу приблизно 70 білоруським сім’ям, опинилась сам на сам зі своїми проблемами.

В Україні механізму підтримки тих, хто виїхав з Білорусі з політичних мотивів, немає. Між тим білоруси кажуть, що переїзд дався дуже важко морально.

«Свій бізнес ми створювали самі: нам не допомагала ні країна, ніхто. Ми брали кредити, позичали кошти, все відпрацьовували, повертали, створювали. Це постійні поїздки, постійна робота, 30 років, ще з 90-их... А на сьогодні – ми втратили все. Болить душа», – розказала Ольга Прокоф’єва.

Боїшся, хто тобі подзвонить, хто постукає в двері

«Останні тижні перед виїздом був жах. Читаєш: обшуки, арешти. Боїшся, хто тобі подзвонить, хто постукає в двері. А зараз у нас немає розуміння, що робити далі. Стан безвиході. Ми фактично постраждали за свої переконання, а тепер залишені самі собі, без коштів, без житла. На сьогодні Україна заявила про підтримку тільки ІТ-сектора – людей, які виїздять, або окремих осіб, чиновників. Про підтримку підприємців не йдеться», – каже Микола Прокоф’єв.

Після виборів президента Білорусі, проведених 9 серпня, ЦВК оголосила Олександра Лукашенка президентом ушосте. Опозиція відмовилася визнавати результати виборів, заявивши про фальсифікації і закликавши Лукашенка до відставки. Країни Заходу запровадили санкції проти чиновників Білорусі. Незважаючи на протести, що тривають вже чотири місяці, Лукашенко відмовляється йти у відставку.