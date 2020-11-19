У Конгресі США схвалили законопроєкт про підтримку демократії в Білорусі

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт «Про суверенітет, права людини і демократію в Білорусі» (H.R.8438 – Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act of 2020). Він дозволяє запроваджувати санкції не лише проти білоруських, але і проти російських громадян, які мають стосунок до репресій у Білорусі.

Законопроєкт представив конгресмен-республіканець Крістофер Сміт. Документ підтримали представники обох партій.

Законопроєкт розширює повноваження президента США у питанні щодо запровадження санкцій у зв’язку з фальсифікаціями на виборах президента Білорусі у серпні і порушеннями прав людини в цій країні. При цьому вказується, що санкції можуть бути запроваджені не лише проти громадян Білорусі, а й проти росіян.

«Президент США може запровадити візові санкції проти будь-якого іноземця, який є членом Центральної виборчої комісії Білорусі або брав участь у маніпуляціях на виборах, або щодо урядової особи, відповідальної за переслідування незалежних ЗМІ, або представника Союзної держави (міжнародного утворення, до якого входять Росія і Білорусь), або російського громадянина, який брав значну участь у переслідуванні ЗМІ і порушенні прав людини у зв’язку з політичними репресіями в Білорусі», – мовиться в документі.

Законопроєкт прокоментували у Білорусі. Як повідомляє державна інформаційна агенція країни «БелТА», голова постійної комісії з міжнародних справ Палати представників Національних зборів (нижньої палати парламенту) Білорусі Андрій Савіних заявив, що рішення Палати представників Конгресу США виглядає «дещо безглуздо» на тлі повідомлень про вибори у самих США.

Міністерство закордонних справ Росії повідомило сьогодні, що голова цього відомства Сергій Лавров 25–26 листопада відвідає Мінськ, де, серед іншого, зустрінеться із Олександром Лукашенком.

Із 9 серпня у Білорусі тривають масові протести проти офіційних підсумків президентських виборів і влади Олександра Лукашенка. Москва визнала Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Як повідомляє Управління верховного комісара ООН із прав людини, експерти ООН надзвичайно занепокоєні збільшенням кількості повідомлень про масові затримання, залякування і тортури в Білорусі.

«Вони закликають владу провести розслідування з приводу надмірного використання сили і протизаконного покарання під час мирних протестів», – мовиться у повідомленні.

Ухвалений Палатою представників документ, крім того, закликає провести в Білорусі нові вибори у вільній і справедливій формі відповідно до стандартів ОБСЄ.

Він визнає створену опозицією Координаційну раду законним інститутом для участі в діалозі про мирну передачу влади і не визнає Олександра Лукашенка «законно обраним лідером Білорусі».

Документ встановлює, що США не визнають включення Білорусі до Союзної держави з Росією.

Для того, щоб документ набрав чинності, його повинен схвалити Сенат і підписати президент США.