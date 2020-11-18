Слідчий комітет Білорусі відмовився порушувати справу про застосування насильства на мітингу

Слідчий комітет Білорусі відповів на заяву Міжнародного комітету з розслідування катувань про порушення кримінальної справи за фактами застосування насильства та спецзасобів стосовно учасників Маршу народовладдя 8 листопада. Про це повідомляє громадське об’єднання «Правова ініціатива».

У відповіді відзначається, що в заяві правозахисників «відсутні відомості про конкретні злочини (зокрема, про конкретних осіб, щодо яких співробітниками правоохоронних органів застосовувалася фізична сила і спеціальні засоби, про конкретне місце і часу подій тощо)». А саме звернення, на думку слідчих, «має абстрактний характер».

У зв'язку з цим «підстав для проведення Слідчим комітетом перевірок і ухвалення рішень в порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом Республіки Білорусь, по цій заявці немає», зазначається у відповіді відомства.

Правозахисники відзначають, що заява не могла мати «абстрактного характеру», оскільки в ній були вказані посилання на 13 конкретних відео в засобах інформації і телеграм-каналах, які свідчать про протиправне використання спецзасобів щодо мирних демонстрантів.

«Той факт, що Слідчий комітет самоусувається і не порушує кримінальні справи за заявою правозахисників, мотивуючи відмову відсутністю конкретних потерпілих і конкретних місць події, лише підтверджує політичне небажання розслідувати порушення закону. Встановити місце події і потерпілих не так складно, як здається, адже встановлюють же слідчі органи особи демонстрантів, щоб взяти їх під варту», – наголосили в «Правовій ініціативі».

Акцію 8 листопада назвали Маршем народовладдя. На вулиці в Мінську вийшли кілька тисяч людей, але силовики не дали їм провести повноцінну акцію протесту: людей затримували і оточували, щоб не дати їм об’єднатися в колони.

Затримання в центрі столиці Білорусі розпочалися вранці і тривали майже до ночі. Затримана була понад тисяча людей, їх годинами тримали з піднятими руками на вулиці біля стіни, розпорошували в них газ, били і принижували.