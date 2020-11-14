У Білорусі на два місяці заарештували представницю Тихановської

У Білорусі вранці 14 листопада на два місяці заарештували представницю Світлани Тихановської з питань молоді та студентів Алану Гебремаріам. Вона проходить підозрюваною у справі про масові заворушення, повідомляє «Настоящее время».

Зараз Гебремаріам знаходиться в СІЗО КДБ Білорусі.

Як повідомляв TUT.BY, жінку звинувачують за статтею 342, частина 1 ( «Організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок і пов’язаних з явною непокорою законним вимогам представників влади»), Кримінального кодексу Республіки Білорусь. За нею їй загрожує до трьох років ув’язнення.

Про затримання Алани Гебремаріам стало відомо 12 листопада: у той день силовики провели обшук у її квартирі. У четвер правозахисники також повідомили, що силовики прийшли ще до десятка студентів. Серед них – студентка БГУ і прес-секретар Асоціації білоруських студентів Ксенія Сиромолотова, студентки БДПУ Кася Будько та Яна Оробейко, студент БГУ Єгор Канецький, студентка БГАІ Марія Каленик, студент БГУ і гравець «Що? Де? Коли?» Ілля Трахтенберґ, відрахована студентка БНТУ Вікторія Гранковська.

Студенти активно беруть участь у протестах в Білорусі. Відомо, що вже більше сотні студентів за це були відраховані з державних білоруських вузів: відповідні вказівки раніше дав Олександр Лукашенко.

13 листопада лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про створення народного трибуналу. Він займеться збором доказів злочинів режиму Олександра Лукашенка.

У Мінську й інших великих білоруських містах з серпня тривають протести проти результатів президентських виборів, на яких влада проголосила перемогу Олександра Лукашенка. Опозиція, США, країни Євросоюзу не визнають результатів виборів.

За оцінкою правозахисників, за пів року протестів проти Лукашенка були затримані тисячі учасників акцій протестів. За даними правозахисників, відкрито понад 900 кримінальних справ. Через події в ході виборчої кампанії переслідувань зазнали понад 450 людей, із них 98 визнані політв’язнями.