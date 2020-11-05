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06 листопада 2020, Київ 01:25
Новини | Міжнародні

Канцлер Австрії зустрівся з Тихановською і пообіцяв їй «повну підтримку»

У розмові зі Світланою Тихановською (праворуч) Себастьян Курц висловив підтримку чинному пакету санкцій Євросоюзу проти влади Білорусі

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц зустрівся з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на агенцію APA.

За повідомленням, Курц висловив «повну підтримку Австрії» демократичному руху і громадянському суспільству в Білорусі.

«Австрія вітає «невтомні зусилля» Тихановської та білоруського громадянського суспільства», – повідомили у Федеральній канцелярії на запит агентства.

У розмові Курц також висловив підтримку чинному пакету санкцій Євросоюзу проти влади Білорусі.

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«Правильним і важливим є цілеспрямовані дії проти тих, хто сфальсифікував результати виборів і придушив мирні демонстрації", - заявила канцлер.

Перед розмовою з Курцем Тихановська зустрілася з представниками парламентських партій, які також висловили солідарність з білоруським опозиційним рухом. Програма візиту Тихановської також передбачала зустрічі з послами ОБСЄ.

У п’ятницю 6 вересня вона має взяти участь у круглому столі з білоруським громадянським суспільством, а також у конференції аналітичного центру.

Тихановська називає себе переможницею президентських виборів, які відбулися в Білорусі влітку, і звинувачує Олександра Лукашенка у фальсифікації.

Протести в Мінську та інших білоруських містах не вщухають із 9 серпня. Тоді в країні відбулися вибори президента. За даними Центрвиборчкому, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Опозиція підсумки виборів не визнає і вимагає відставки Лукашенка. Влада відповідає на протести насильством.

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