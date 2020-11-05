МЗС Великої Британії закликає до повторних виборів президента Білорусі

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб закликав провести в Білорусі нові президентські вибори. Це відбулося після публікації незалежного звіту, який підтвердив, що вибори в серпні були «сфальсифіковані», а режим Олесандра Лукашенка порушує права людини. Про це йдеться в повідомленні МЗС Об’єднаного королівства, оприлюдненого 5 листопада.

Велика Британія очолила дипломатичну кампанію з міжнародного незалежного розслідування звинувачень у фальсифікації президентських виборів в ОБСЄ, а також кампанії щодо насильства, залякування та переслідування білоруською владою мирних демонстрантів.

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Як повідомляється на веб-сайті МЗС Великобританії, Сполучене Королівство раніше висловлювало занепокоєння виборами та жахливими репресіями, що послідували за ними. У вересні Великобританія запровадила знакові санкції проти Олександра Лукашенко, його сина та високопосадовців уряду Білорусі за нового режиму британських санкцій у відповідь на катування та жорстоке поводження з сотнями затриманих мирних демонстрантів.

«Ми наполягали на проведенні цього незалежного розслідування, і воно виявило фальсифікацію, яка лежить в основі президентських виборів, і підлі дії, вчинені режимом Лукашенко з метою придушення білоруського народу», – заявив Рааб.

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Він додав, що Мінськ повинен організувати нові «вільні та справедливі вибори, а винні в насильстві проти демонстрантів повинні бути притягнуті до відповідальності».

Незалежне розслідування ОБСЄ дійшло висновку, що, згідно з незаперечними доказами, вибори в Білорусі були сфальсифіковані, а права громадян – в тому числі на мирний протест та свободу слова – порушувалися.

Серед ініціаторів незалежної експертної групи в рамках «московського механізму» – Естонія, Латвія, Литва, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Польща, Нідерланди, Канада, Бельгія, Словаччина, Чехія та Румунія. Розслідування ініціювали 17 вересня.

«Московський механізм» дозволяє групам держав-членів ОБСЄ ініціювати місії експертів для повідомлення про серйозні порушення прав людини.

Протести в Мінську та інших білоруських містах не вщухають із 9 серпня. Тоді в країні відбулися вибори президента. За даними Центрвиборчкому, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Опозиція підсумки виборів не визнає і вимагає відставки Лукашенка. Влада відповідає на протести насильством.