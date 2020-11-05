Слідчий комітет Білорусі звинуватив творців телеграм-каналу Nexta в організації заворушень

Засновник телеграм-каналів Nexta і Nexta Live Степан Путило і колишній головний редактор цих видань Роман Протасевич стали обвинуваченими у кримінальній справі про організацію «масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня і тривають дотепер». Про це 5 листопада повідомляє Слідчий комітет Білорусі.

Їх також звинувачують за статтею про підбурення до соціальної ворожнечі щодо представників влади і співробітників правоохоронних органів.

Слідчі вказують, що зафіксували і долучили до матеріалів кримінальної справи неодноразові факти закликів до протестів, блокування доріг, страйків, координації несанкціонованих масових заходів із зазначенням конкретних місць проведення, а також маршрутів пересування.

Путило і Протасевич, які живуть у Польщі, оголошені в міждержавний розшук у Білорусі та Росії.

Раніше суд Мінська визнав телеграм-канал Nexta і його логотип екстремістськими матеріалами, мотивувавши це тим, що у відеороликах каналу містяться публічні заклики до масових заворушень. Це рішення означає, що доступ до Nexta на території Білорусі обмежується владою, а репост інформації з каналів тягне за собою адміністративний штраф.

Nexta – найвідоміший білоруський опозиційний ресурс, який став популярним на тлі протестів проти підсумків президентських виборів 2020 року. Редакція Nexta розташована у Варшаві. У видання є два основні канали в телеграмі: на Nexta Live підписані 1,8 мільйона людей, на Nexta – понад 860 тисяч. Також є сатиричний канал Luxta, на який підписані майже 200 тисяч людей.