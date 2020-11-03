Сафарі по-білоруськи: силовики «їздили полем на джипах і стріляли в людей»

Про рівень жорстокості білоруських силовиків під час розгону акцій протесту у Мінську, а також про те, чим цей тиждень важливий і яким може бути вихід для Лукашенка, в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», розповів колишній заступник завідувача відділом в Управлінні справами президента Білорусі Анатолій Котов.

– Зараз Лукашенко заговорив про те, що він «не проти інакомислення», і навіть навів приклад наради, яка пройшла у вашому колишньому кабінеті. На тлі жорсткого розгону акцій протесту це звучить як спроба виправдатися. Чи як ви це розумієте?

– Ця «цікава нарада з приводу інакомислення» відбулася з главою православної церкви Білорусі.

Я б це назвав спробою пограти на конфесійних уподобаннях білорусів і розпалюванням міжконфесійної ворожнечі



При цьому на цій же нараді було сказало, що католики Білорусі трошки загралися в інакомислення і вони отримують інструкції десь у Варшаві. Тому я б це назвав спробою пограти на конфесійних уподобаннях білорусів і нічим іншим, як розпалюванням міжконфесійної ворожнечі.

Хоч такого ніколи не було на території Білорусі, але назвати це чимось іншим досить складно.

І про розгони, що відбувалося цими вихідними – так, дійсно, був жорсткий розгін.

Ми вперше побачили в Білорусі фактично африканське сафарі, коли на джипах, на мікроавтобусах їздили полем і стріляли в людей.

Кожного дня хочеться сказати, що ми досягли якогось дна, але, напевно, кожен недільний марш показує, що влада цього дна не досягла.

– Куропати – це ще таке місце особливе, все-таки це в певному сенсі історія священна: там місце загибелі тисяч людей.

– Так. Але у будь-якому випадку, це виглядало просто жахливо.

У Куропатах розстріл людей на кістках розстріляних людей – це взагалі блюзнірство.

Перше в Білорусі слідство, що відбулося у 1988 році, нарахувало 30 тисяч людей, розстріляних НКВС у Куропатах. У середині 90-х років за Олександра Лукашенка, під час повторного слідства вже називали значно меншу цифру – 7 тисяч розстріляних. За оцінками білоруських істориків і археологів, уся площа у Куропатах, де НКВС розстрілювало людей, могла сягати 26 гектарів, а число жертв – 300 тисяч.

Сьогоднішні заяви, що православні в Білорусі – це окей, католики – це жах, а мусульмани мовчать, це абсолютно неправильна позиція, яку не може дозволити собі людина, яка керує країною. Така людина апріорі зобов'язана бути нейтральною щодо всіх конфесій, вона повинна поважати всіх.

Олександр Лукашенко 2 листопада заявив, що «держава і суспільство повинні зважати на те, що більшість громадян віддає перевагу якійсь течії, у випадку Білорусі – православ'ю»

– Давайте змалюємо портрет людини, лояльної до влади Лукашенка, так як її бачить сам Лукашенко. Це, по-перше, той, хто любить Лукашенка. По-друге, що – православний обов'язково?

– Ні, по-друге, теж любить Лукашенка, і на цьому все закінчується.

– Тоді яким взагалі може бути вихід із цієї ситуації?

– Цей тиждень дуже важливий з тієї точки зору, що за конституцією Білорусі – навіть якщо не брати до уваги те, що 23 вересня людина сама собі провела інавгурацію – п'яте листопада є останнім днем його повноважень. І могла б бути гарна комбінація для Росії.

Риторика змінилася на російських телеканалах дуже серйозно: Володимир Путін висловився щодо того, як має вибудовуватися розв'язання кризи в Білорусі.

Візьму на себе сміливість підказати цікавий вихід: нехай 5 листопада буде останнім днем, коли Олександр Григорович перебуває при владі. Оскільки Росія привітала з переобранням, але не визнала інавгурацію, тож п'ятого числа закінчуються повноваження, і нехай на свободу вийдуть усі політв'язні і когось призначать прем'єр-міністром, щоб він виконував обов'язки президента.

– Щодо політв'язнів... Сімсот кримінальних справ і ось ця величезна справа на 231 людину за одні вихідні – це спроба спалити мости, чи як до цього ставитися? До речі, хто їх розслідувати буде?

– Розслідувати ці справи по-чесному не буде ніхто. У нас уже є інсайд, що жодна заява, яка подано щодо насильства з боку працівників правоохоронних органів, не розглядається, і наступного тижня всі будуть отримувати відмовні матеріали.

Але це не означає, що не буде якогось іншого кримінального переслідування.

Павло Латушко оголосив про створення національного антикризового управління, і я підтримав цю ідею.

Англійське право дозволяє екстериторіально притягнути людей до кримінальної відповідальності за катування

Ми готові з наступного тижня почати дуже серйозну кампанію з притягнення винних до відповідальності. Для початку, відповідно до англійського права. Воно дозволяє екстериторіально притягнути людей до кримінальної відповідальності за катування. Потім, на підставі висновку Комісії ООН з тортур, відповідно до інших юрисдикцій.

– Тобто ви звертаєтеся до Лондонського суду, я так розумію?

– Фактично так. Є план на наступному тижні запустити професійну міжнародну кампанію за участю юристів з Білорусі, Польщі та Великої Британії.

– П'яте листопада – це четвер. І ви гадаєте, що Москва повинна встигнути щось сказати з цього приводу. Я вас правильно розумію?

– Абсолютно, так. Є гарний вихід для Росії з ситуації без збурення якихось антиросійських настроїв в Білорусі. Тому, що очевидно за тональністю головних телеканалів за останній тиждень, ставлення до чинної влади в Білорусі – поки ще чинної – дуже серйозно змінилося.

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