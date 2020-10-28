«Припинити репресії проти свого народу» закликають Лукашенка 52 країни-члени ООН

Спеціальний доповідач ООН із ситуації із порушенням прав людини в Білорусі Анаїс Марін закликала владу Білорусі «припинити репресії проти власного народу», наголосивши, що в серпні-вересні 2020 року білоруські силовики затримали щонайменше 20 тисяч людей, які вимагають припинення насилля щодо учасників мирних протестів і прозорого перерахунку голосів на президентських виборах. Цей заклик підтримали 52 країни і ЄС.

Громадяни Білорусі зазнають побиття, піддаються тортурам, потерпають від жорстокого поводження і психологічному насиллю під час затримання силовиками і тримання під вартою.

Про це заявила спеціальний доповідач ООН із ситуації у Білорусі Анаїс Марін. За її словами – ці дані були отримані від джерел в МВС і неурядових організаціях.

Мова іде, щонайменше, про кілька сотень випадків. а за деякими повідомленнями про майже пів тисячі.

Більшості затриманих в кінці кінців були висунуті адміністративні або кримінальні звинувачення. Усього після спірних виборів 9 серпня в відношенню до демонстрантів було порушено понад 400 кримінальних справ, повідомила Марін.

Закликаю звільнити всіх тих, хто перебуває під вартою за реалізацію свого права на мирні зібрання і висловлення думки

Спецдоповідачка ООН Марін закликала білоруську владу звільнити всіх тих, хто до цих пір перебуває під вартою «за реалізацію свого права на мирні зібрання і висловлення думки, і дозволити тим, хто був змушений покинути країну, благополучно повернутися», щоб можна було провести діалог з усіма представниками громадянського суспільства «для спільного подолання політичної кризи».

У своїй доповіді Марін піддала різкій критиці судову систему Білорусі, яка наділяє Олександра Лукашенка повноваженнями щодо призначення суддів і прокурорів, збереженню чи зміщенню їх на посадах.

За її словами, ліцензування та діяльність адвокатів також «жорстко контролюються виконавчою владою».

Заклик Марін підтримали 52 країни

Заклик Марін був згодом підтриманий у заявах 52-х країн членів-ООН, в основному європейських, а також США, Канада, Японія, Ліберія, Південна Корея, Бразилія, Чилі, Австралія і Нова Зеландія.

До цього заклику приєднався і Європейський Союз.

У цих заявах також звучить заклик припинити:

насильство щодо мирних демонстрантів,

зловживання щодо членів демократичного руху,

залякування лідерів опозиції, журналістів, правозахисників і учасників акцій протесту.

Заяви країн підтримують «демократичні прагнення білоруського народу обирати власний шлях через вільні і чесні вибори» і засуджують «репресії білоруської влади проти мирних демонстрантів».

У заяві, зачитаній послом Естонії в ООН Свеном Юргенсоном, висловлюється тривога у зв'язку з повідомленнями про «більш 500 випадки катувань та інших серйозних порушень, включаючи сексуальне насильство», а також щодо кількох заарештованих або затриманих осіб, доля яких досі невідома .

Країни, які підписали заяву, закликали білоруську владу почати діалог з лідерами опозиції і громадянського суспільства.

«Білоруський народ сказав своє слово, і ми підтримуємо його заклики до необмеженого діалогу, вільних і чесних виборів, притягнення до відповідальності за порушення прав людини і зловживання, а також до звільнення всіх довільно затриманих», – йдеться у заяві.