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02 листопада 2020, Київ 16:31
Фотогалереї

«Марш проти терору» в Білорусі: понад 310 затриманих і стрілянина в повітря (фото)

1 листопада в Мінську пройшов дванадцятий недільний марш протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Цього разу люди прийшли до меморіалу жертвам сталінських репресій у Куропатах. 2 листопада в Білорусі – «Дзяди», день поминання покійних.

Силовики не пропустили колону по проспекту Незалежності, вона розділилася на кілька, до меморіалу дійшли більш ніж десять тисяч людей.

Протести в Мінську та інших білоруських містах не вщухають із 9 серпня. Тоді в країні відбулися вибори президента. За даними Центрвиборчкому, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Опозиція підсумків виборів не визнає і вимагає відставки Лукашенка. Влада відповідає на протести насильством.

(Фоторепортаж «Настоящего Времени»)
Люди почали збиратися на проспекті Незалежності, біля бульвару Толбухіна. Кілька станцій метро в Мінську були зачинені, мобільний інтернет не працював
1 Люди почали збиратися на проспекті Незалежності, біля бульвару Толбухіна. Кілька станцій метро в Мінську були зачинені, мобільний інтернет не працював
Люди рушили проспектом Незалежності у бік Куропат
2 Люди рушили проспектом Незалежності у бік Куропат
Практично відразу з&rsquo;явилися силовики &nbsp;
3 Практично відразу з’явилися силовики
 
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Правозахисники повідомляють про щонайменше 310 затриманих на &laquo;Марші проти терору&raquo;. Як передає правозахисний центр &laquo;Весна&raquo;, затримання відбулися здебільшого у столиці Мінську, втім, про те, що силовики затримували протестувальників, надходили повідомлення і з Гродного, Могильова, Жодішків
5 Правозахисники повідомляють про щонайменше 310 затриманих на «Марші проти терору». Як передає правозахисний центр «Весна», затримання відбулися здебільшого у столиці Мінську, втім, про те, що силовики затримували протестувальників, надходили повідомлення і з Гродного, Могильова, Жодішків
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Мікроавтобуси силовиків на великій швидкості наздоганяли людей, були чутні постріли і вибухи. Десятки людей були затримані просто в полі. У МВС Білорусі підтвердили стрілянину, пославшись на &laquo;запобігання заворушенням&raquo; &nbsp;
8 Мікроавтобуси силовиків на великій швидкості наздоганяли людей, були чутні постріли і вибухи. Десятки людей були затримані просто в полі.

У МВС Білорусі підтвердили стрілянину, пославшись на «запобігання заворушенням»

 
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Силовики без розпізнавальних знаків б&rsquo;ють велосипедистів
10 Силовики без розпізнавальних знаків б’ють велосипедистів
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У п&#39;ятницю Лукашенко заявив, що будь-хто, хто доторкнеться до силовика в ході протестів, &laquo;піде як мінімум без рук&raquo;
12 У п'ятницю Лукашенко заявив, що будь-хто, хто доторкнеться до силовика в ході протестів, «піде як мінімум без рук»
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