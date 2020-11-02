«Марш проти терору» в Білорусі: понад 310 затриманих і стрілянина в повітря (фото)

1 листопада в Мінську пройшов дванадцятий недільний марш протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Цього разу люди прийшли до меморіалу жертвам сталінських репресій у Куропатах. 2 листопада в Білорусі – «Дзяди», день поминання покійних.
Силовики не пропустили колону по проспекту Незалежності, вона розділилася на кілька, до меморіалу дійшли більш ніж десять тисяч людей.
Протести в Мінську та інших білоруських містах не вщухають із 9 серпня. Тоді в країні відбулися вибори президента. За даними Центрвиборчкому, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Опозиція підсумків виборів не визнає і вимагає відставки Лукашенка. Влада відповідає на протести насильством.
(Фоторепортаж «Настоящего Времени»)
Силовики не пропустили колону по проспекту Незалежності, вона розділилася на кілька, до меморіалу дійшли більш ніж десять тисяч людей.
Протести в Мінську та інших білоруських містах не вщухають із 9 серпня. Тоді в країні відбулися вибори президента. За даними Центрвиборчкому, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Опозиція підсумків виборів не визнає і вимагає відставки Лукашенка. Влада відповідає на протести насильством.
(Фоторепортаж «Настоящего Времени»)