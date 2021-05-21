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22 травня 2021, Київ 01:55
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Великі вироки за маленькі протести: репресії у Білорусі спрямовані на найменші ознаки інакомислення (відео)

Великі вироки за маленькі протести: репресії у Білорусі спрямовані на найменші ознаки інакомислення (відео)
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Великі вироки за маленькі протести: репресії у Білорусі спрямовані на найменші ознаки інакомислення (відео)

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Жителю Білорусі загрожує два роки примусових робіт за звинуваченням в образі поліцейського в онлайн-чаті. А 19-річний хлопець, заарештований за встановлення прапора опозиції у вікні студентського гуртожитку, тепер може потрапити до в'язниці на сім років за звинуваченням в екстремізмі.

Після тривалого придушення протестів, які розпочалися через недовіру до результатів президентських виборів, білоруська влада посилює репресії, переслідуючи найменші вияви незгоди. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)

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