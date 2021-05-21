Жителю Білорусі загрожує два роки примусових робіт за звинуваченням в образі поліцейського в онлайн-чаті. А 19-річний хлопець, заарештований за встановлення прапора опозиції у вікні студентського гуртожитку, тепер може потрапити до в'язниці на сім років за звинуваченням в екстремізмі.