Білоруські силовики розігнали на так званій «Площі змін» у Мінську народний меморіал Романові Бондаренку, 31-річному мінчанину, який був забитий до смерті раніше цього тижня. За даними правозахисників із центру «Весна», число затриманих сягнуло понад 580 людей. Протести в Білорусі розпочалися 9 серпня, одразу після президентських виборів. Учасники протестів вважають вибори сфальсифікованими. ЦВК Білорусі оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. (Відео Reuters)