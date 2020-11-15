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15 листопада 2020, Київ 20:11
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99 днів протестів у Білорусі: силовики «зачистили» «Площу змін» у Мінську (відео)

99 днів протестів у Білорусі: силовики «зачистили» «Площу змін» у Мінську (відео)
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99 днів протестів у Білорусі: силовики «зачистили» «Площу змін» у Мінську (відео)

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Білоруські силовики розігнали на так званій «Площі змін» у Мінську народний меморіал Романові Бондаренку, 31-річному мінчанину, який був забитий до смерті раніше цього тижня. За даними правозахисників із центру «Весна», число затриманих сягнуло понад 580 людей. Протести в Білорусі розпочалися 9 серпня, одразу після президентських виборів. Учасники протестів вважають вибори сфальсифікованими. ЦВК Білорусі оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. (Відео Reuters)

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