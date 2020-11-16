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16 листопада 2020, Київ 14:23
Новини | Міжнародні

ЄС цього тижня може розглянути третій пакет санкцій проти Білорусі

Силовики затримують протестувальників у Мінську, 15 листопада 2020 року

Рада Європейського союзу із закордонних справ планує 19 листопада схвалити третій пакет санкцій проти Білорусі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Міністри закордонних справ ЄС мають намір погодити третій пакет санкцій проти Білорусі в четвер під час відеоконференції», – написав він у твіттері.

Про готовність запровадити санкції в Євросоюзі заявили 13 листопада. За словами кореспондента Радіо Свобода, загибель білоруса Романа Бондаренка, який помер після побиття, прискорило процес.

Євросоюз вже запровадив санкції проти 55 білоруських чиновників і силовиків, включаючи Олександра Лукашенка. Їм заборонять в’їзд до Євросоюзу, їхні активи будуть заморожені.

МЗС Білорусі після першого пакету санкцій заявило про санкції у відповідь проти ЄС, при цьому вказало, що не розкриватиме їх «у відповідності до сформованої цивілізованої дипломатичної практики».

Санкції запроваджують у зв’язку з ситуацією в Білорусі, що склалася після президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними ЦВК, ушосте переміг Олександр Лукашенко.

Роман Бондаренко. Життя у фотографіях білоруса, який помер після затримання і побиття
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Роман Бондаренко. Життя у фотографіях білоруса, який помер після затримання і побиття

Роман Бондаренко помер 12 листопада у 31-річному віці. Він помер у лікарні після викрадення з «площі Змін» і побиття 11 листопада. Радіо Свобода пропонує фотографії Бондаренка різних років, якими поділилася його сім’я.

Жителі білоруських міст вийшли на протести, не погодившись із результатами голосування і заявивши про масові фальсифікації.

Білоруський ОМОН жорстоко затримував незгодних, пізніше правозахисники зафіксували сотні свідчень тортур і побиття в тюрмах і при затриманні.

Світлошумові гранати та сльозогінний газ: у Мінську затримали майже 1200 людей – відео
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Світлошумові гранати та сльозогінний газ: у Мінську затримали майже 1200 людей – відео

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Незважаючи на протести, що тримають вже чотири місяці, Лукашенко відмовляється йти у відставку.

Визнати Лукашенка легітимним президентом відмовилися низка країн ЄС, США, Україна. 29 вересня Велика Британія і Канада запровадили санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще шести високопоставлених представників білоруської влади. Перед цим Латвія, Литва й Естонія запровадили санкції проти близько 130 білоруських чиновників, включаючи Лукашенка.

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