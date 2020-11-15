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15 листопада 2020, Київ 16:58
Фотогалереї

Роман Бондаренко. Життя у фотографіях білоруса, який помер після затримання і побиття

Життя в фотографіях білоруса Романа Бондаренка, вбитого днями в Мінську силовиками в цивільному. 31-річний Роман Бондаренко помер 12 листопада у шпиталі після викрадення 11 листопада з «площі Змін» і побиття. Білоруська редакція Радіо Свобода пропонує фотографії Романа Бондаренка різних років, якими з журналістами поділилась родина Романа.

Роман народився у Мінську. Здобув творчу освіту – спочатку закінчив Мінський державний архітектурно-будівельний коледж, а потім – Білоруську державну академію мистецтв. Він проходив військову службу в частині 3214 внутрішніх військ Білорусі.
Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
1 Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
2 Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
3 Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
4 Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
5 Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
6 Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
7 Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
Після захисту диплому в Білоруській державній академії мистецтв
8 Після захисту диплому в Білоруській державній академії мистецтв
Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
9 Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
10 Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
11 Під час навчання у Мінському державному архітектурно-будівельному коледжі
Роман Бондаренко під час служби в армії
12 Роман Бондаренко під час служби в армії
Народний меморіал на &laquo;площі Змін&raquo;
13 Народний меморіал на «площі Змін»

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