Роман Бондаренко. Життя у фотографіях білоруса, який помер після затримання і побиття

Життя в фотографіях білоруса Романа Бондаренка, вбитого днями в Мінську силовиками в цивільному. 31-річний Роман Бондаренко помер 12 листопада у шпиталі після викрадення 11 листопада з «площі Змін» і побиття. Білоруська редакція Радіо Свобода пропонує фотографії Романа Бондаренка різних років, якими з журналістами поділилась родина Романа.



Роман народився у Мінську. Здобув творчу освіту – спочатку закінчив Мінський державний архітектурно-будівельний коледж, а потім – Білоруську державну академію мистецтв. Він проходив військову службу в частині 3214 внутрішніх військ Білорусі.